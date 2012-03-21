ТОП-10 (21 березня)

Єфремов: про ратифікацію угоди про ЗВТ у рамках СНД говорити рано

Законопроект для створення консорціуму з управління ГТС буде відкоректовано

Кабмін відмовився від зниження акцизів на бензин

Завтра набуде чинності закон про захист вітчизняних товаровиробників

Парламент Греції ратифікував договір про умови отримання фінансової допомоги

Янукович визнав, що Євро-2012 не окупиться для України

Українці поїхали до Білорусі для інспекції м'ясо-молочних підприємств

МЗС: парафування Угоди про асоціацію має відбутися в Брюсселі 30 березня

МЗС допомагатиме експортерам просувати м’ясо-молочну продукцію на зовнішні ринки

Завтра в Брюсселі Бойко зустрінеться з Оттінгером і Фюле

***

Єфремов: про ратифікацію угоди про ЗВТ у рамках СНД говорити рано

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації Угоди про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи той факт, що Держдума Росії ратифікувала цю угоду, а ВР – ні, хоча була домовленість зробити це синхронно.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що домовленостей на найвищому рівні – Президента чи уряду - про синхронну ратифікацію не було, а висловлювалося лише побажання.

За словами О.ЄФРЕМОВА, в цілому парламент згоден ратифікувати відповідну угоду. В той же час він зазначив, що поки у ВР ніхто не бачив цього документа.

«На сьогодні цього документа в парламенті немає. Тому все інше це тільки розмови», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Лідер фракції Партії регіонів додав, що наразі цей документ знаходиться на експертизі в Адміністрації Президента України.

Коментуючи позицію російської сторони, яка висловила побажання, аби цей документ Верховна Рада ратифікувала до кінця цього тижня, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що з повагою ставиться до своїх російських колег.

«Але я ще раз кажу, поки не побачимо цей документ, говорити про якусь ратифікацію сьогодні неможливо, бо не бачили тексту цього документа», - додав він.

***

Законопроект для створення консорціуму з управління ГТС буде відкоректовано

Законопроект з реформування нафтогазового комплексу в процесі розгляду у Верховній Раді буде відкоректований для створення консорціуму з управління газотранспортною системою (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

Він зазначив, що в редакції законопроекту, прийнятому в першому читанні, є деякі некоректні моменти з юридичної точки зору, усунувши які, з'явиться можливість створити консорціум. Це буквально одне, два слова, які створюють розмитість положення, сказав В.МАКУХА.

«Я думаю, що в процесі доопрацювання ця неясність буде знята, тим паче, що ця неясність – юридична некоректність», - сказав В.МАКУХА. В цілому він позитивно оцінив документ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 березня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу), внесеного народним депутатом з фракції НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ.

Законопроектом передбачено, що реорганізація (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, котрі здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільних трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах компанії НАК “Нафтогаз України” здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, що здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах компанії “Нафтогаз”, а також підприємств, установ, організацій, які були утворені в результаті їх реорганізації, забороняється.

Відчуження основних фондів і акцій державних підприємств, які здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, у концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, здійснення інших юридичних дій, які можуть спричинити відчуження основних фондів і акцій цих підприємств, а також основних фондів і акцій Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх і заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів і акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого знаходяться в державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких знаходяться в державній власності України.

Законопроектом також передбачено, що дія цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств НАК “Нафтогаз України”, котрі здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, і компанії “Нафтогаз України”, які не беруть безпосередньої або опосередкованої участі в процесі здійснення діяльності з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, що здійснюється за узгодженням з Кабінетом міністрів України.

Крім того, стосовно державних підприємств, які здійснюють діяльність з транспортування магістральними і/або розподільними трубопроводами, зберігання в підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, дочірніх і заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство.

***

Кабмін відмовився від зниження акцизів на бензин

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні не прийняв рішення про зниження акцизів на світлі нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

«Було прийняте рішення шукати якісь інші варіанти», - сказав він.

При цьому В.МАКУХА зазначив, що питання про створення умов для ввезення нафти, мінімум, 1 млн. тонн для переробки на вітчизняних НПЗ є реальнішим. «Це реальніше», - сказав В.МАКУХА щодо можливості створення таких умов.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу уряду, сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів заявив, що уряд планує знизити акциз на бензин і створити умови для ввезення 1 млн. тонн нафти, незважаючи на те, що це приведе до втрат доходів бюджету.

Він додав, що такі заходи необхідні для того, щоб підвищити рентабельність переробки нафти на вітчизняних НПЗ в умовах підвищення світових цін на нафту.

М.АЗАРОВ також сказав, що знижений акциз на нафтопродукти діятиме на період «аномально високої» ціни на нафту.

Довідка УНІАН. За останній рік акцизний збір на бензин був підвищений на 50%, або на 66 євро/тонну, що еквівалентно 65 коп./літр, і що відповідно стало потужним стимулом для зростання цін на бензин у 2011 р. На сьогодні частка податків у ціні бензинів в середньому становить 35%, дизпального - 22%.

Експерти прогнозують збільшення роздрібних цін на високооктановий бензин А-95 у березні до 11 грн./літр, а на дизельне пальне – до 10 грн./літр.

***

Завтра набуде чинності закон про захист вітчизняних товаровиробників

Із 22 березня в Україні набирає чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угрупувань».

Текст закону опубліковано в газеті «Голос України» (№ 51(5301) від 21 березня 2012 р.).

Законом передбачено, що у випадку, якщо інші держави, митні союзи або економічні угрупування обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи.

У випадку, якщо такі дії завдають шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.

Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупувань здійснюються відповідно до законів України, міжнародних договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів і норм міжнародного права.

Такими заходами є: застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю; застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму; запровадження спеціального мита; запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій; встановлення квот; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації.

***

Парламент Греції ратифікував договір про умови отримання фінансової допомоги

Парламент Греції сьогодні вночі ратифікував договір про умови отримання другого пакета надзвичайної фінансової допомоги в розмірі 130 мільярдів євро.

За документ проголосували 213 соціалістів і консерваторів, проти проголосували 79 депутатів від комуністів і крайніх правих, повідомляє радіо «Свобода».

Ратифікація відбулася після отримання Грецією у вівторок першого траншу в обсязі 7,5 мільярдів євро – в рамках другого пакета надзвичайної допомоги.

Ця сума включає 5,9 мільярда євро від країн єврозони і 1,6 мільярда євро - від Міжнародного валютного фонду.

Головна вимога, яку міжнародні кредитори пред'являють Греції як умову отримання допомоги, – послідовне скорочення дефіциту державного бюджету шляхом запровадження суворих заходів економії.

Проти такої політики в останні місяці проводилися масові демонстрації жителів різних міст Греції.

***

Янукович визнав, що Євро-2012 не окупиться для України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав, що Чемпіонат Європи з футболу 2012 року не окупиться для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков у Києві.

«Скільки ми заробимо - ще невідомо, але ми вклали у будівництво інфраструктури близько 35 млрд. грн., безумовно, це не окупиться за один чемпіонат, але воно буде слугувати не одному поколінню українців», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що Україна будувала стадіони, дороги, готелі й аеропорти.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що футбольні команди та вболівальники приїдуть до України і залишать тут валюту. «Тому що всі послуги будуть за гривні», - сказав Президент, зауваживши, що іноземцям доведеться обмінювати валюту в українських обмінниках для того, щоб споживати товари.

***

Українці поїхали до Білорусі для інспекції м'ясо-молочних підприємств

Делегація Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України виїхала до Білорусі для проведення аудиту білоруської ветслужби і інспекції м'ясо-молочних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у бесіді з журналістами голова Держветфітослужби України Іван БІСЮК.

«Сьогодні (наша делегація – УНІАН) виїхала до Білорусі для проведення аудиту служби і інспекції підприємств, і ми будемо бачити, наскільки сьогодні ветеринарна служба (Білорусі - УНІАН)… здатна забезпечити безпеку (продуктів харчування, що імпортуються в Україну - УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України має намір 21 березня розпочати аудит ветеринарної служби Білорусі. За підсумками аудиту будуть вибірково проінспектовані молочні підприємства.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней. Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що заборона на ввезення на Україну молочної і м'ясної продукції з Білорусі є тимчасовою.

***

МЗС: парафування Угоди про асоціацію має відбутися в Брюсселі 30 березня

Міністерство закордонних справ України заявляє, що парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом має відбутися в Брюсселі 30 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«30 березня в Брюсселі має відбутися парафування Угоди про асоціацію», - сказав він.

З української сторони угоду парафує заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, з європейської – керуючий директор Служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії Мирослав ЛАЙЧЕК.

***

МЗС допомагатиме експортерам просувати м’ясо-молочну продукцію на зовнішні ринки

Міністерство закордонних справ України і компанії - експортери м’ясо-молочної продукції підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в рамках Ради експортерів при МЗС для просування української продукції на зовнішні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, цей меморандум підписали сьогодні міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і керівники 17 підприємств м’ясо-молочної галузі.

«Це (меморандум – УНІАН) головним чином інструмент нашого постійного діалогу і створення інструментарію для того, щоб конкретні окремі побажання серед наших партнерів серед експортерів враховувалися й нашими департаментами тут у міністерстві, а також нашими посольствами, й нашими генеральними консульствами», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Меморандум, зокрема, передбачає координацію зусиль, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку експортного потенціалу України, зокрема, вдосконалення механізму виходу й посилення присутності українських виробників на зовнішніх ринках.

Меморандум передбачає створення в рамках ради експортерів постійно діючої робочої групи за участю представників МЗС України і українських експортерів м’ясо-молочної продукції.

Крім того, МЗС узяв на себе зобов'язання надавати організаційну та інформаційну підтримку експортерам м’ясо-молочної галузі України в реалізації зовнішньоекономічних проектів за кордоном.

Міністр підкреслив, що Україні необхідно розширювати географію експорту і відкривати нові ринки для своєї продукції.

На думку К.ГРИЩЕНКА, перспективними для України є ринки Близького Сходу, Китаю, а також Індії.

Міністр підкреслив, що Україні необхідно входити й закріплюватися на цих ринках.

Голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК у свою чергу зазначив, що конкуренція на світових ринках посилюється й українським компаніям необхідна допомога МЗС у розширенні географії експорту їхньої продукції.

***

Завтра в Брюсселі Бойко зустрінеться з Оттінгером і Фюле

Завтра, 22 березня, в Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Україна - ЄС із питань співробітництва в енергетичній сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що запланована зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА з єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером ОТТІНГЕРОМ, під час якої відбудеться підписання Шостого звіту виконання Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2011 року.

Планується також зустріч Ю.БОЙКА з членом ЄК із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

З української сторони в зустрічі візьмуть участь представники Міненерговугілля України, МЗС України, зі сторони ЄС - представники Генерального Директорату з питань енергетики Єврокомісії.

У програмі зустрічі:

- Презентація: Роль України на енергетичному ринку Європи, питання адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу;

- Презентація і обговорення: Модернізація і менеджмент української ГТС, включаючи підтримку від ЄС і МФО;

- Презентація і обговорення: Цілі оновленої енергетичної стратегії України і запланованої дорожньої карти, включаючи досягнення до 1 січня 2012 року в реалізації положень Договору про Енергетичну співдружність;

- Прогрес у стрес-тестах ЄС і європейська підтримка підвищення ядерної безпеки українських АЕС.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН