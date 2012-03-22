Президент сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У програмі поїздки Президента - відвідування Запорізького автомобілебудівного заводу – ЗАТ «ЗАЗ», обласної дитячої клінічної лікарні і нарада в Запорізькій ОДА з представниками місцевої влади і керівниками підприємств регіону.

Крім того, в аеропорту «Запоріжжя» В.ЯНУКОВИЧУ представлять декілька модифікацій модернізованих заводом «Мотор Січ» вертольотів Мі-8 та Мі-2.