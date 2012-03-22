Президент сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області
09:47, 22 березня 2012Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
У програмі поїздки Президента - відвідування Запорізького автомобілебудівного заводу – ЗАТ «ЗАЗ», обласної дитячої клінічної лікарні і нарада в Запорізькій ОДА з представниками місцевої влади і керівниками підприємств регіону.
Крім того, в аеропорту «Запоріжжя» В.ЯНУКОВИЧУ представлять декілька модифікацій модернізованих заводом «Мотор Січ» вертольотів Мі-8 та Мі-2.
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