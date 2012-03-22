Азаров сьогодні у Варшаві зустрінеться з Туском

Варшава. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні у Варшаві візьме участь у засіданні українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, перед засіданням комітету запланована зустріч М.АЗАРОВА із прем'єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

У прес-службі нагадали, що Україна та Польща створили комітет з підготовки до Євро-2012 наприкінці березня 2008 року.

"Завданнями комітету є ведення політичного діалогу між сторонами, необхідного для належної підготовки і проведення турніру; оцінка стану співпраці під час організації чемпіонату; підготовка пропозицій з розвитку співробітництва", - зазначили у прес-службі.

Засідання комітету відбуваються під головуванням прем’єрів, почергово в Україні та Польщі.

У прес-службі нагадали, що перші три засідання комітету проходили під головуванням Д.ТУСКА та екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО (двічі у 2008 році та один раз - у 2009 році).

Як повідомляв УНІАН, Д.ТУСК сьогодні на зустрічі з М.АЗАРОВИМ планує обговорити, крім підготовки до Євро-2012, ситуацію в Україні.