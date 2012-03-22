ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Українські авіакомпанії: уряд не погоджував з нами "відкрите небо" під час Євро-2012» пише: після того як міністр інфраструктури Борис Колесников підписав наказ про "відкрите небо" на період Євро-2012, "Діло" поцікавилося реакцією на це українських авіакомпаній. З'ясувалося, що їх про це ніхто не попередив і вони виявилися не готовими до такого рішення.

http://delo.ua/business/ukrainskie-aviakompanii-pravitelstvo-ne-soglasovyvalo-s-nami-175186/

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Видання «Діло» в публікації «"Регіонали" можуть збільшити суму "Вітіної тисячі"» пише: депутат від Партії регіонів Володимир Ландик заявив, що деякі вкладники Ощадбанку СРСР можуть одержати виплати, які перевищують тисячу гривень.

http://delo.ua/ukraine/regionaly-mogut-uvelichit-summu-vitinoj-tysjachi-175205/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Займиста суміш», в якому пише: вчора стало відомо, що, борючись з неякісним пальним, Мінекономрозвитку скасувало технічні умови (ТУ) для виробництва не тільки низькоякісних сумішевих видів пального, але й дорогих марок, що випускаються за допомогою присадок. Продавати таке пальне в Україні буде незаконно, якщо тільки уряд не змінить своє рішення або нафтові компанії не зможуть оскаржити заборону в суді, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1897962

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Діагноз невтішний», в якому пише: держава посилює контроль над роздрібними цінами на ліки. Аптеки, які завищують ціни на препарати, тепер позбавлятимуть ліцензій — відповідні зміни в ліцензійні умови вже внесло Мінохоронздоров'я. В аптеках кажуть, що не завищують націнку, і вважають, що потрібно впливати не на роздріб, а на фармвиробників, на яких припадає 75% доходів від продажу ліків.

http://www.kommersant.ua/doc/1898158

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Робітників не вистачає» пише: кількість вакансій у промисловому секторі України скорочується з кожним роком. Водночас і на наявні місця кваліфікованих робітників катастрофічно не вистачає.

http://state.eizvestia.com/full/rabochih-ne-hvataet

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Баланс не на користь гривні», в якому пише: хронічно негативний платіжний баланс України закладає ризик неминучої девальвації гривні. Зараз питання полягає вже не в тому, чи знеціниться національна валюта, а в тому, коли це станеться і який діапазон коливань чекає гривню?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/122972

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Столичні квартири знову дорожчають» пише: обмеження будівництва в Москві призвело до закономірного результату: ціни на нові квартири почали зростати. Зате у Підмосков'ї — справжній будівельний бум і ціни у декілька разів нижчі за столичні. Така ситуація цілком відповідає негласній політиці московської влади із розселення міста.

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1551040/rasselenie_moskvy

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Видання «Известия» в публікації «Справу про відведення коштів на ГЛОНАСС передано до МВС» пише: керівництво космічного агентства просить розслідувати факти нецільового витрачання коштів дочірніми фірмами «Російських космічних систем».

http://www.izvestia.ru/news/519317

(УНІАН)