ВР розширила законодавчі підстави для перегляду судових рішень

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільно-процесуального кодексу України (про підстави для перегляду рішення або ухвали суду)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 344 народних депутати з 416, зареєстрованих у сесійному залі.

Законом статті Цивільно-процесуального кодексу, які визначають підстави для перегляду рішення або ухвали суду у зв'язку з нововиявленими обставинами, доповнюються новим положенням. Згідно з ним, судові рішення підлягатимуть вказаному перегляду у разі встановлення вироком суду, що набув чинності, провини судді у скоєнні злочину, в результаті якого було ухвалене незаконне або необгрунтоване рішення.