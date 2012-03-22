Рада не раніше 10 квітня розгляне проект нового КПК у другому читанні - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що парламент не раніше 10 квітня в другому читанні розгляне проект нового Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу.

За його словами, сьогодні Верховна Рада не може розглянути проект КПК, оскільки до нього надійшло близько 4 тис. поправок.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що навіть якщо парламент розпочне розгляд цього кодексу, то за сьогодні і за п'ятницю не встигне закінчити роботу над ним.

За словами О.ЄФРЕМОВА, юридичне управління ВР «дійсно відпрацювало його, але є багато зауважень, які вимагають внесення технічних поправок до даного законопроекту і ще до 72 законів, які вже діють».

«Ми нікуди не поспішаємо, нам дуже важливо одержати цільний документ, який би відображав наше прагнення по-новому працювати у кримінально-процесуальній сфері», - додав він.

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що після доопрацювання проекту КПК, «десь у вівторок на наступному пленарному тижні (наступний пленарний вівторок – 10 квітня – УНІАН), ми його поставимо до порядку денного і у нас буде достатньо часу для того, щоб його обговорити і ухвалити обдумане рішення».

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