Янукович зустрінеться з керівництвом Євросоюзу наступного тижня в Сеулі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з вищим керівництвом Євросоюзу наступного тижня у Сеулі в рамках саміту з ядерної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він нагадав, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Південної Кореї відбудеться наприкінці березня.

Також в рамках візиту заплановані зустрічі Президента України з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном, лідером Північної Кореї ЛІ Мен Баком.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, на сьогодні на стадії опрацювання перебувають інші зустрічі Президента на найвищому рівні.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що поки не може відповісти на це запитання. Водночас, він висловив думку, що під час саміту у В.ЯНУКОВИЧА й Б.ОБАМИ буде можливість для спілкування.

Довідка УНІАН. 26-27 березня 2012 року у Сеулі відбудеться саміту з ядерної безпеки.