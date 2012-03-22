ВР підтримала пропозиції президента до закону про малий і середній бізнес

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 257 народних депутатів з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Стара редакція закону була ухвалена 12 січня 2012 року, однак Президент застосував до нього вето.

Парламент дослухався до пропозицій глави держави і виключив норму, згідно з якою при центральних, обласних та місцевих органах виконавчої влади мають утворюватися консультативні, дорадчі або інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

Крім того, парламент виключив норму, закону згідно з якою державні програми підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України у тримісячний термін після прийняття закону про державний бюджет України на відповідний рік. Натомість була включена нова норма, згідно з якою державні програми підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України в установленому законом порядку.

Крім того, вилучена норма, яка передбачає подання Кабінетом міністрів щороку на розгляд парламенту інформацію про стан виконання державних програм розвитку малого і середнього підприємництва саме у складі Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. Глава держави вказав, що на практиці новий підхід до державного стратегічного планування вже реалізовується, у зв'язку з чим Державна програма економічного і соціального розвитку України матиме формальний характер і в нинішній ситуації її прийняття є недоцільним.

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