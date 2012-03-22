Україна і Польща завершили підготовку до Євро-2012, заявив Азаров

Варшава . Україна і Польща завершили роботи з підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ у Варшаві.

«Дві країни завершили всі роботи з підготовки і проведення цього заходу і, незважаючи на труднощі, пов'язані з кризою, наші країни змогли мобілізувати свої можливості», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Д.ТУСКОМ глави урядів обговорили питання полегшення перетину кордону двох країн під час проведення чемпіонату, питання транспорту і безпеки.

М.АЗАРОВ відзначив, що досвід, який Україна придбала під час підготовки до Євро-2012, стане у нагоді в майбутньому, а об'єкти, споруджені у рамках підготовки до турніру, працюватимуть на благо України.