ТОП-10 (22 березня)

У ПР обіцяють збільшити до 2 тис. грн. компенсацію вкладникам Сбербанку СРСР

Навіть вдалі газові переговори не знімають питання підвищення тарифів для населення - МВФ

Україна завершила вивезення високозбагаченого урану – заява МЗС

НБУ знизить облікову ставку до 7,5% з 23 березня

Янукович з Путіним в кінці травня продовжать обговорювати газове питання

Янукович зустрінеться з керівництвом Євросоюзу наступного тижня в Сеулі

НБУ оцінює зростання ВВП України в січні-лютому на рівні 2%

Україна і Польща завершили підготовку до Євро-2012, заявив Азаров

Азаров доручив розглянути можливість збільшення надходжень від приватизації

Україна може зняти обмеження на ввезення білоруської продукції після 30 березня

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У ПР обіцяють збільшити до 2 тис. грн. компенсацію вкладникам Сбербанку СРСР

У Партії регіонів обіцяють збільшити до 2 тис. грн. компенсацію вкладникам Сбербанку СРСР.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК.

«З 1 травня починають одержувати 9 млн. пенсіонерів на 100 грн. більше. Починають одержувати і багатодітні сім'ї, починають одержувати діти, більше на дітей, починають одержувати і по тій тисячі, а може, і по дві. Якщо на це нам треба 16 мільярдів, і 10 мільярдів на іпотеку – ось це 26 мільярдів, які будуть», – заявив депутат.

Водночас сайт «Коментарі», посилаючись на народного депутата від Партії регіонів Олександра СТОЯНА, зазначає, що громадяни України ніколи повною мірою не одержать втрачених заощаджень Сбербанку СРСР.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Сбербанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді, до кінця цього року.

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Навіть вдалі газові переговори не знімають питання підвищення тарифів для населення - МВФ

Навіть у разі вдалих переговорів з Росією про ціну газу, що імпортується, це не знімає питання про підвищення тарифів на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР під час 8-й щорічної української інвестиційної конференції.

«Не можна тільки сподіватися на те, що Росія знизить ціни, оскільки розрив в даний час настільки величезний, що навіть за рахунок реального зниження не можна буде досягти покриття цього розриву», - сказав М.АЛЬЄР.

За його словами, на сьогодні домогосподарства і підприємства ТКЕ платять тільки 15% ціни газу, що імпортується. Це ставки одні з найнижчих в Європі і у світі. М.АЛЬЄР висловив переконання у тому, що Росія не погодиться на 85% знизити ціну на газ.

У свою чергу перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ на конференції заявив, що збільшення тарифів на газ для вказаних категорій не розв'яже проблеми, а збільшить обсяги неплатежів.

«Якщо ми сьогодні за пропозицією МВФ підняли б ціни удвічі, то ми б всього досягли десь 25-30% собівартості ціни газу. Ми все одно не вирішуємо цю проблему», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз уряд працює над монетизацією пільг за тарифами, а також розробляє схему, згідно з якою пільги одержуватимуть саме ті, хто у них найбільше мають потребу.

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Україна завершила вивезення високозбагаченого урану – заява МЗС

Україна завершила вивезення високозбагаченого урану. Про це йдеться у переданій УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України заяві МЗС щодо повного виконання Україною зобов’язання стосовно вивезення високозбагаченого урану.

У документі нагадується, що в ході Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 2010 року Україна оголосила рішення позбутися усіх наявних запасів високозбагаченого урану до початку проведення 26-27 березня 2012 року у Сеулі наступного саміту з тематики ядерної безпеки.

Таке рішення було закріплено низкою політичних документів, зокрема положеннями Спільної заяви Президентів України та США від 12 квітня 2010 року та міжурядового Меморандуму з США про співробітництво з питань ядерної безпеки від 26 вересня 2011 року.

22 березня 2012 року Україна у повному обсязі виконала взяті на себе зобов’язання, забезпечивши вивезення до РФ за сприяння США та МАГАТЕ останньої партії високозбагачених ядерних матеріалів з Харківського фізико-технічного інституту.

«Таким кроком Україна в черговий раз підтвердила свою багаторічну відданість справі ядерного роззброєння і нерозповсюдження та зробила практичний внесок у подальше зміцнення режиму нерозповсюдження, встановленого Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», - наголошується у заяві.

У рамках реалізації двосторонніх домовленостей зі США Україна отримала еквівалентну кількість низькозбагаченого урану та відповідне обладнання.

Крім цього, за фінансування США розпочались роботи з будівництва, із застосуванням найсучасніших технологій, на базі Харківського фізико-технічного інституту новітнього джерела нейтронів.

«Зазначені кроки, а також подальша співпраця з США у цій сфері, значним чином сприятимуть зміцненню потенціалу вітчизняних науково-дослідних установ у сфері прикладної ядерної фізики та дозволять створити базу для отримання широкого спектру медичних ізотопів для діагностики й лікування різних видів онкологічних захворювань», - підкреслили в МЗС.

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НБУ знизить облікову ставку до 7,5% з 23 березня

Національний банк України з 23 березня 2012 р. знизив облікову ставку з 7,75% до 7,5%.

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам з посиланням на постанову № 102 від 21 березня 2012 року, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вимогу щодо обсягу обов'язкових резервів, які банки формують на спецрахунку НБУ, знижено — з 70% до 60%.

Крім того, «враховуючи використання російських рублів у розрахунках між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за імпортований природний газ і потребу у подальшій оптимізації управління міжнародними (золотовалютними) резервами», з 31 березня НБУ вводить окремі нормативи резервування при залученні ресурсів у російських рублях. Норма резервування під залучення у рублях дорівнюють «нулю».

Крім цього повідомляється, що з 31 березня встановлюються такі норми обов'язкового резервування: термінові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в нацвалюті — 0%; короткострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 8%; довгострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 2%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в нацвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 0%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в інвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 8,5%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в нацвалюті — 0%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в інвалюті (окрім російських рублів) — 2%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в російських рублях — 0%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні директор Генерального економічного департаменту Національного банку України Ігор Шумило заявив, що правління Національного банку розглянуло питання про зміну рівня облікової ставки.

«Правління розглянуло і прийняло рішення про зміну рівня облікової ставки», - сказав він.

При цьому І.Шумило не вказав розміри і напрямок зміни.

Він запевнив, що офіційно інформація може бути обприлюднена або безпосередньо главою НБУ, або на сайті регулятора.

У прес-службі Нацбанку агентству УНІАН не надали інформації про зміну облікової ставки.

При цьому джерела в НБУ повідомляють, що облікову ставку знижено з 7,75% до 7,5%.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних. Дане зниження було третім з початку літа 2010 року. Так, з 8 липня НБУ знизив облікову ставку до 8,5% річних. Перед цим, з 8 червня, вона була знижена до 9,5%.

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Янукович з Путіним в кінці травня продовжать обговорювати газове питання

Переговори з газового питання президентів України і Росії будуть продовжені наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

«Зараз працюють робочі групи, і ми сподіваємося, що до кінця травня – до 20-х чисел травня, буде вироблено прийнятне рішення, яке ми обговоримо з Володимиром Володимировичем ПУТІНИМ», - сказав Президент, зазначивши, що чекає від переговорного процесу збалансування доходів і витрат «Нафтогазу» так, щоб не доводилося перекривати з бюджету дефіцит 500 млн. дол., що існує сьогодні.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що планує зустрітися з В.ПУТІНИМ і в середині квітня - після Великодня, ще до завершення переговорного процесу.

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Янукович зустрінеться з керівництвом Євросоюзу наступного тижня в Сеулі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з вищим керівництвом Євросоюзу наступного тижня у Сеулі в рамках саміту з ядерної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він нагадав, що візит В.ЯНУКОВИЧА до Південної Кореї відбудеться наприкінці березня.

Також в рамках візиту заплановані зустрічі Президента України з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном, лідером Північної Кореї ЛІ Мен Баком.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, на сьогодні на стадії опрацювання перебувають інші зустрічі Президента на найвищому рівні.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що поки не може відповісти на це запитання. Водночас, він висловив думку, що під час саміту у В.ЯНУКОВИЧА й Б.ОБАМИ буде можливість для спілкування.

Довідка УНІАН. 26-27 березня 2012 року у Сеулі відбудеться саміту з ядерної безпеки.

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НБУ оцінює зростання ВВП України в січні-лютому на рівні 2%

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-лютому 2012 року на рівні 2%.

Про це йдеться в коментарі заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ Олександра ПЕТРИКА.

«За нашими оцінками, зростання ВВП за перші два місяці цього року становило близько 2%, що є непоганим результатом, враховуючи те, що умови торгівлі для наших експортоорієнтованих галузей економіки залишаються несприятливими», - сказав він.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.

Держбюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн., інфляції - на рівні 7,9%.

НБУ прогнозує інфляцію в 2012 році на рівні 7%, зростання валового внутрішнього продукту - на рівні 3-4%.

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Україна і Польща завершили підготовку до Євро-2012, заявив Азаров

Варшава. Україна і Польща завершили роботи з підготовки до Євро-2012. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ у Варшаві.

«Дві країни завершили всі роботи з підготовки і проведення цього заходу і, незважаючи на труднощі, пов'язані з кризою, наші країни змогли мобілізувати свої можливості», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що під час сьогоднішньої зустрічі з Д.ТУСКОМ глави урядів обговорили питання полегшення перетину кордону двох країн під час проведення чемпіонату, питання транспорту і безпеки.

М.АЗАРОВ відзначив, що досвід, який Україна придбала під час підготовки до Євро-2012, стане у нагоді в майбутньому, а об'єкти, споруджені у рамках підготовки до турніру, працюватимуть на благо України.

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Азаров доручив розглянути можливість збільшення надходжень від приватизації

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення профільним відомствам розглянути можливість збільшення надходжень до державного бюджету від приватизації у 2012 році.

Про це повідомив сьогодні, 22 березня, на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації заступник голови Фонду державного майна України Анатолій МАНГУЛ.

«Ми все не продаватимемо, проте щось сьогодні може бути підготовлене до продажу, звичайно ж, тільки вивчивши попит на даний об'єкт», - відзначив він.

Нагадаємо, що на даний момент надходження до державного бюджету від приватизації цього року заплановані на рівні 10 млрд. грн.

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Україна може зняти обмеження на ввезення білоруської продукції після 30 березня

Комісія з фахівців Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 30 березня завершить аудит білоруської системи контролю виробництва молочних і м'ясних продуктів.

Про це УНІАН повідомили у департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

Крім цього українські фахівці відвідають низку м’ясо- і молокопереробних підприємств Білорусі.

«За результатами роботи комісії українською стороною ухвалюватиметься рішення про зняття обмежень на ввезення білоруської продукції до України», - говориться в повідомленні Мінсільгосппроду Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України вчора, 21 березня, відправила своїх фахівців для проведення аудиту ветеринарної служби Білорусі.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС).

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.

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УНІАН