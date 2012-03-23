Анонс на 23 березня

* Віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков на ст. Дарниця (вул. Привокзальна, 3 - поруч із залізничним вокзалом ст. Дарниця) відкриє тренажерний центр підготовки машиністів швидкісних електропоїздів «Hyundai». У заході також візьмуть участь ген.директор «Укрзалізниці» Володимир Козак і начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин. Буде презентовано тренажер для навчання локомотивних бригад електропоїздів «Hyundai» та кімнати для проживання машиністів. По завершенні - підхід до ЗМІ.

* Відбудеться Тристоронній круглий стіл на тему: «Гідна праця для молоді», який проведе Міжнародна організація праці. Будуть представлені результати дослідження, проведеного в рамках Проекту ЄС-МБП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» - «Дослідження та аналіз вакансій та потреб у кваліфікованих кадрах у ЄС, в основних країнах призначення міграції, в Молдові та Україні». Учасники: перший заступник міністра соціальної політики України Василь Надрага, лідери профспілкових організацій та об'єднань роботодавців, експерти Міжнародного бюро праці та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Доцільність і безпека переведення годинника на літній час». У роботі візьме участь академік Національної академії наук України, директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Ярослав Яцків.

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у засіданні круглого столу «Справедливе суспільство XXI століття: критерії, перспективи, ризики».

* Прес-конференція на тему: "Які ризики існують для здоров'я з переходом на літній час?». Учасники: старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії меднаук Україні Ольга Єфименко, заслужений лікар України, доктор мед.наук Вадим Шипулін і професор факультету психології КНУ ім. Шевченка, доктор психологічних наук Наталія Максимова.

* Під час засідання Комітету галузевих реформ Минрегиона експерти Європейської економічної комісії ООН і міжнародні незалежні експерти представлять попередні результати роботи своєї місії з проведення національного огляду житлового сектора України. Учасники: начальник підрозділу з питань житлового господарства та землекористування Управління торгівлі та сталого управління земельними ресурсами Комітету з житлового господарства та землеустрою ЄЕК ООН Гюльнара Ролл, координатор підрозділи з питань житлового господарства та землекористування Управління торгівлі та сталого управління земельними ресурсами ЄЕК ООН Сесілія Батак, спеціаліст із питань охорони навколишнього середовища Відділу з питань охорони навколишнього середовища ЄЕК ООН Ярослав Булич, експерти Олександр Пузанов та Андрій Туманов, Інститут економіки міста (Москва). По завершенні - підхід до преси.

* Круглий стіл на тему: «Політичні трансформації ЄС під впливом економічної кризи: висновки для України». Організатори - Національний інститут стратегічних досліджень, Український незалежний центр політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики (м.Братислава) за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку (Slovak Aid). Питання: Європейська криза як фактор до поглиблення інтеграційних процесів в ЄС: а) природа кризових явищ у єврозоні б) перспективи політичних трансформацій ЄС; Вплив європейської кризи на Україну: політичний аспект: а) необхідність переосмислення місця і ролі України як партнера оновленого Європейського Союзу; б) необхідність адаптації стратегії відносин України з ЄС до нових реалій.

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