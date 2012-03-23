Курс НБУ на 23.03.2012

Офіційний курс НБУ на 23.03.2012 100 USD - 798.5700 (на 22 березня - 798.5000) 100 EUR - 1051.4771 (на 22 березня - 1056.0163) 10 RUR - 2.7306 (на 22 березня - 2.7338)

Офіційний курс НБУ на 23.03.2012 100 USD - 798.5700 (на 22 березня - 798.5000) 100 EUR - 1051.4771 (на 22 березня - 1056.0163) 10 RUR - 2.7306 (на 22 березня - 2.7338) Облікові курси банківських металів на 23.03.2012за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 130646.05 (на 22 березня - 132231.60) 961 XAG 10 Срібло - 2538.65 (на 22 березня - 2552.80) 962 XPT 10 Платина - 129128.77 (на 22 березня - 132071.90) 964 XPD 10 Паладій - 54143.05 (на 22 березня - 55575.60)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter