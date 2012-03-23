У Криму пройде 18-й саміт країн Центральної Європи

11-12 травня в Ялті проходитиме 18-й саміт глав держав Центральної Європи, повідомив начальник Головного управління зовнішніх зв'язків і міжрегіональної співпраці Ради міністрів Криму Ігор ПРИМИШЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, з ініціативою проведення такого заходу в Криму виступив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Це дуже важливий захід для України в цілому, і Криму, зокрема. Ми розуміємо, що напередодні курортного сезону і Євро-2012 у нас є прекрасна можливість заявити про себе на весь Євросоюз, на всю Європу", - сказав І.ПРИМИШЕВ. У зв'язку із завершенням переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС майбутній саміт планується присвятити тематиці європейської інтеграції.

Очікується, що у заході візьмуть участь більш як 20 високопоставлених посадових осіб.

Від імені В.ЯНУКОВИЧА офіційні запрошення направлено на адресу держав Центральної і Східної Європи, керівництва європейських інституцій, зокрема, президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ і президента Європейської Ради Германа Ван РОМПЕЯ.

Нагадаємо, у березні за розпорядженням Кабінету міністрів України створено оргкомітет з підготовки і проведення саміту.

17-й саміт глав держав країн Центральної Європи проходив в травні 2011 року у Варшаві (Польща).

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