ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Посівна-2012: Повторення рекордного врожаю у 56,7 млн. тонн цього року Україні не загрожує» пише: на сьогодні мінімальний прогноз урожаю становить 40 млн. тонн, найбільш оптимістична оцінка результату жнив — 54 млн. тонн...

http://delo.ua/business/posevnaja-2012-kakim-budet-urozhaj-175173/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Постом вийшов», в якому пише: Голова Ради Національного банку Петро Порошенко погодився очолити Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ). Очікується, що сьогодні на сайті президента буде оприлюднено відповідний указ. Свою остаточну згоду пан Порошенко дав президентові Віктору Януковичу в середу, заручившись його підтримкою щодо реформування не тільки міністерства, але й економіки країни. У розпорядженні "Ъ" опинився план дій Петра Порошенка на новому посту. Він передбачає вирішення завдань у трьох напрямах: досягнення прозорості економічної політики, свободи підприємницької діяльності та ефективності використання ресурсів...

http://www.kommersant.ua/doc/1898491

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Удар від воріт», у якому пише: вчора у Києві підприємці, які працюють на Лук’янівському ринку, завадили спробі нових власників об'єкта зайти на його територію. Ще в 2010 році ринок придбали на аукціоні представники ТОВ "Квіткова галявина", проте підприємці заявляють, що під час проведення торгів їхнє першочергове право на участь у них було порушено. Крім того, підприємці побоюються, що ринок буде знесено. Нові ж господарі запевняють, що він продовжить свою роботу.

http://www.kommersant.ua/doc/1898492

* * *

Видання «Економічні відомості» в публікації «Мова зазнала краху» пише: через парламент тихо і непомітно рухаються три законопроекти, які спричинять справжнісіньку мовну революцію у судах. У судах хочуть дозволити використання регіональних мов і мов меншин. При цьому використання цих мов не просто гарантується державою, але й забезпечується за рахунок коштів держбюджету.

http://state.eizvestia.com/full/yazyk-poterpel-krah

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал ««Хліб Інвестбуд» іде», в якому пишуть: Компанія «Хліб Інвестбуд» більше не виступатиме посередником у закупівлі продзерна між аграріями і Аграрним фондом. З 30 березня АФ почне укладати контракти самостійно. Думки селян з цього приводу розділилися.

http://markets.eizvestia.com/full/hleb-investbud-uhodit

* * *

«Економічні відомості» також публікують матеріал «Сир не дає спокою», в якому пишуть: сирний конфлікт набирає обертів. Після залучення до розбірок третьої сторони почалися й нові нападки. Тепер білоруси вирішили допомогти панові Онищенко, запропонувавши свій розширений список українських компаній, які треба перевірити.

http://markets.eizvestia.com/full/syr-ne-daet-pokoya

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна раптом знайшла нерівні умови вільної торгівлі СНД» пише: через півроку в України раптом з’явилися зауваження до підписаної у Санкт-Петербурзі угоди про вільну торгівлю з країнами СНД...

http://economics.unian.net/ukr/detail/123082

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Митники протягнули кодекс «імені Митниці»» пише: новий Митний кодекс України повинен допомогти зібрати більше грошей до бюджету, проте він не вирішує ключових проблем податкової системи: корупції та безправності бізнесу і громадян...

http://economics.unian.net/ukr/detail/123121

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія повернеться до бюджетного правила» пише: Президент і прем'єр-міністр вирішили обмежити залежність бюджету від нафтогазових доходів — як це було до кризи 2008 р...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1556612/vlasti_rf_prinyali_principialnoe_reshenie_o_vozvrate_k

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Газпром» відповість за видобування і продаж» пишуть: сьогодні обраний президент Володимир Путін проведе виїзну нараду в Кирішах, головна тема порядку денного — постачання газу та ціноутворення. Напередодні «Газпром» звернувся до чиновників з пропозицією додатково проіндексувати його ціни для промислових споживачів Росії на 26,3% в IV кварталі. Але у відповідь може почути різку критику його маркетингової політики...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1556514/gazprom_otvetit_za_prodazhi

(УНІАН)