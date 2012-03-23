Янукович істотно розширив функції РНБО у питанні реформування ЗСУ

Укази Президента України Віктора Януковича істотно підсилюють роль і розширюють повноваження Ради національної безпеки і оборони України в питанні реформування Збройних сил України, вважає екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України, академік НАН України Володимир Горбулін.

За його словами, сьогодні для вирішення питання реформування Збройних сил України і силових структур ще не знайдено остаточну модель.

«Цей Указ (Указ Президента про створення при Раді національної безпеки і оборони України Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України і оборонно-промислового комплексу – УНІАН) дозволяє Андрію Клюєву взятися за серйозну організацію роботи державного управління в країні. Комісії, вони по-різному називалися: з військово-політичних, з військово-технічних питань, існували з 1999 року, але вони виконували, я б сказав, функції, які визначали більше військово-технічну співпрацю. Це був зовсім інший коленкор. Такої потужності завдань, які визначені цим Указом, цей комітет чи комісія тоді не мали», - сказав він.

В.Горбулін відзначив, що, підписавши низку указів про посилення ролі РНБО, Президент засвідчив, що дуже серйозно налаштований на реформування Збройних сил і оборонної промисловості, правоохоронних органів і спецслужб.

На думку В.Горбуліна, той факт, що Президент доручив РНБО доволі широке коло питань, можна розглядати як кредит довіри до Секретаря РНБО А.Клюєва.

«Сама собою робота з Президентом, яку б посаду не посідала у системі державного управління людина, це величезна відповідальність. А кредит довіри визначається перш за все чесністю людини, яка доповідає Президентові. Президентові не можна доповідати тільки приємні речі. Це все обов'язково призведе до серйозних помилок у системі державного управління», - сказав він.

Нагадаємо, що 16 березня 2012 року Президент України підписав низку указів, які стосуються діяльності РНБО. Так, Указом Президента України №201/2012 Національний антикорупційний комітет передано Раді національної безпеки і оборони України. Виконавчим секретарем комітету, який очолює Президент України Віктор Янукович, призначено Секретаря РНБО Андрія Клюєва, а його організаційно-технічне забезпечення покладене на Апарат Ради національної безпеки і оборони.

Указом Президента України №202/2012 створено Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України і оборонно-промислового комплексу. Також Указом №203/2012 обов'язки з координації діяльності допоміжних органів, утворених Президентом України для гарантування безпеки і правопорядку під час підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.