Сьогодні для РНБО вкрай важливе наукове забезпечення - Горбулін

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України, академік НАН України Володимир Горбулін вважає, що одним із перших кроків Андрія Клюєва як Секретаря РНБО має стати формування потужної кадрової основи Апарату Ради нацбезпеки і оборони.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам.

На думку екс-секретаря РНБО, необхідно відновлювати практику залучення до роботи в Апараті РНБО науковців.

«Обгрунтування багатьох рішень повинне прийматися виключно завдяки широкому співтовариству аналітичному, інформаційному і науковому. Сьогодні всі інститути такого плану в Україні існують. Ось тут Андрію Петровичу треба подумати, кого безпосередньо забрати в Апарат, щоб працювати з вечора до ранку, можливо, створювати комісії знову, які могли б працювати у різних напрямах», - відзначив екс-секретар відомства.

Він нагадав, що перед керівництвом РНБО стоїть завдання вирішення техногенних, екологічних та економічних проблем, які потребують довгострокового планування.

«І ось якщо йому (Андрію Клюєву – ред.) вдасться багаторівневу ієрархію створити, тобто людей, які безпосередньо з ним, а серед них ті люди, які спираються на широке наукове співтовариство, результати будуть високі, я в цьому впевнений. І починати потрібно обов'язково з кадрів. Пошук має бути дуже чіткий», - наголосив В.Горбулін.

За його словами, РНБО має стати платформою, на якій будуть вибудовуватися відносини між державними чиновниками, представниками силових структур, Адміністрації Президента і політичними силами.

«І тоді виходить діалог або дискусія, як хочете. Але він же необхідний сьогодні нашій країні, цей діалог або дискусія. І Президент, як глава Ради національної безпеки, він може виходити на діалог з суспільством через Раду національної безпеки. Мені здається, що це одна дуже істотна функція, над якою Андрію Петровичу я б теж дозволив собі порадити подумати», - резюмував експерт.

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