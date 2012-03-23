ЄС схвалив нові санкції проти Білорусі та Сирії

У Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу схвалили нові санкції проти Білорусі та Сирії.

Як повідомляє Радіо «Свобода», зокрема, до переліку осіб, яким заборонений в'їзд в ЄС, а їхні активи в країнах Євросоюзу заморожені, додалося ще 12 громадян Білорусі. Загалом тепер у «чорному списку ЄС» близько 230 білоруських чиновників. Економічні санкції стосуватимуться також білоруських фірм.

Аналогічний список щодо Сирії також доповнено 12 прізвищами. Серед них дружина Президента країни Башара АСАДА – Асма та інші родичі глави держави.

В обох випадках санкції поширюються на осіб та організації, яких в Євросоюзі вважають причетними до репресій проти політичних опонентів.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу.

Відносини між ЄС та Білоруссю значно погіршилися після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли влада Білорусі розігнала учасників акцій протесту й заарештувала понад тисячу осіб, серед яких декількох кандидатів у Президенти від опозиції.