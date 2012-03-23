Анонс на 26 березня

* Відбудеться урочиста церемонія відкриття VIII Українського туристичного форуму 2012 (весна) за участю представників Держагентства України з туризму та курортів, Посольств Греції, Литви, Куби, Туреччини, а також провідних туроператорів - членів Асоціації лідерів турбізнесу України. У 10-20 - прес-конференція на тему: «Високий туристичний сезон 2012: де відпочивати українцям». Учасники: Йосип Андрик, президент АЛТБУ, Павлос Геруланос, міністр культури і туризму Грецької Республіки, Юрайт Усявічюте, віце-консул Литовської республіки в Україні, Берат Йилдиз, аташе питань культури та інформації Посольства Республіки Туреччина в Україні.

* Відбудеться онлайн-конференція на тему: "Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання безробітних громадян» за участю Тетяни Пянтак, начальника відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості.

* Відбудеться розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг оцінки вартості активів ГТС України.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні". Учасники: Василь Квашук, директор Департаменту цивільного захисту МНС України; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України.

* Прес-конференція на тему: "Чи загрожує Україні дефіцит і подорожчання цукру?". Учасники: Олександр Печенога, заступник директора Департаменту продовольства Мінагрополітики і продовольства України; Володимир Лапа, гендиректор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"; Денис Рубченко, експерт Української аграрної конфедерації.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Житлові недобудови в Києві продовжують руйнуватися : хто за це відповідатиме? Чи змінять ситуацію нові закони?". Йтиметься про незакінчене будівництво житлового будинку по вул. Здолбунівській, 13 у м.Києві, де ще 5 років тому повинні були оселитись сотні державних службовців і кілька сотен інвесторів – фізичних осіб. Будівництво житлового будинку «Приозерний» на 441 квартиру з вбудованими паркінгами та комерційними приміщеннями було розпочало ще в 2005 році, але до сьогоднішнього дня не завершено навіть будівництво моноліту, а недобудова руйнується із-за відсутності жодних консервувальних робіт. Чому, не дивлячись на державні обіцянки, недобудовані будинки руйнуються, виділене державою фінансування зникає, а чиновники продовжують ігнорувати інвесторів? Більш детальну інформацію, документи та матеріали щодо недобудови по вул Здолбунівській, 13 нададуть учасники прес-конференції:В.Гурина, керівник ініціативної групи інвесторів в ЖК «Приозерний» по вул.Здолбунівській, 13 у м.Києві; Н.Доценко-Білоус, адвокат ЮФ «Василь Кисіль та партнери»; О.Гончарук, президент ГО допомоги постраждалим інвесторам «Інвестхелп»; О.Зайченко, юрист, представник інвестора; В.Приймак, інвестор; К.Лісецький, представник учасника програми «Доступне житло», О. Пигіда, учасник програми «Доступне житло»(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: «Порошенко і нова економічна політика». Учасники: президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації «Інвестиційний клімат в Україні» Сергій Осаволюк.

* Прес-конференція на тему: "Соціальні ініціативи: чи реально виконати завдання Президента України?". Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Володимир Фесенко, керівник центру політичного аналізу "Пента"; Павло Розенко, провідний експерт Центру Разумкова.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція міністра культури і туризму Греції на тему: "Українсько-грецький туризм. Перспективи розвитку". Організатори: Посольство Греції в Україну. Учасники: міністр культури і туризму Греції Павлос Геруланос, Надзвичайний і Повноважний Посол Греції в Україні Георгіос Георгунтзос. Питання: Підсумки туристичного сезону 2011 р. Збільшення потоку українських туристів до Греції, позитивні тенденції, статистика. Плани на сезон 2012 р. Українсько-грецькі туристичні відносини в розвитку. Переваги Греції як туристичного напряму. Грецька шенгенська віза: спрощення процедури оформлення, скорочення термінів оформлення, оформлення багаторазових віз. Грецька криза: міфи і реальність. Чому туристи тільки виграють від сьогоднішнього стану в грецькій економіці. Зміцнення двосторонньої співпраці України і Греції в галузі туризму (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* На території ГЕС Київського водосховища відбудеться прес-тур в рамках поїздки міністра екології та природних ресурсів України М.Злочевського та голови Держагентства водних ресурсів Україна В.Сташук на майданчики верхнього і нижнього б'єфу гідроелектростанції. Мета поїздки - перевірка режиму роботи і стану гідроспоруд Київського водосховища в період льодоходу.

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