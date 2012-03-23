Азаров: уряд підтримуватиме Попова

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд підтримуватиме голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці Facebook, відповідаючи на запитання про велику кількість МАФів у Києві і про те, що міська влада неефективно працює у питанні впорядкування торгівлі.

"Ви неправі щодо ПОПОВА. Ним особисто дуже багато робиться для наведення ладу. Але знос - це завжди проблема, особливо там, де колись було видано дозвіл на його установку. І потім, за будь-яким зносом стоять люди. Тому ПОПОВ наводить і наводитиме лад в Києві, а ми його підтримуватимемо", - написав М.АЗАРОВ.