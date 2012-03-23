ТОП-10 (23 березня)

Порошенка призначено міністром економічного розвитку і торгівлі України

Зростання індексу виробництва базових галузей в Україні сповільнилося до 2,8%

НБУ відсьогодні знизив облікову ставку до 7,5%

Україна до липня може отримати від ЄС 300 млн. євро на перший етап реконструкції ГТС

Україна розширює ринки збуту своєї молочної продукції

«Нафтогаз» 26 березня назве оцінювача української ГТС

Аграрний фонд для стабілізації цін почне закупівлю сухого молока і вершкового масла

Україна посилила ветеринарно-санітарний контроль

Запорізький алюмінієвий комбінат повернули у власність держави - ГПУ

ЄС схвалив нові санкції проти Білорусі та Сирії

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Порошенка призначено міністром економічного розвитку і торгівлі України

Петра ПОРОШЕНКА призначено міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Текст відповідного указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що міністром економічного розвитку та торгівлі призначено П.ПОРОШЕНКА.

Пізніше того дня прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що запропонував кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра економіки.

9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує подання про призначення П.ПОРОШЕНКА міністром економіки.

«Я мав ретельну розмову з Петром ПОРОШЕНКОМ, і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому б я хотів, щоб він працював», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз П.ПОРОШЕНКО, наскільки йому відомо, перебуває за межами України. «Як тільки він повернеться, скоріш за все це рішення (призначення – УНІАН) буде прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні, 23 березня, П.ПОРОШЕНКО на своїй сторінці у Facebook написав, що прийняв рішення стати міністром економіки України і виклав свої пропозиції щодо роботи на цій посаді.

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Зростання індексу виробництва базових галузей в Україні сповільнилося до 2,8%

В Україні в лютому 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 2,8% у річному виразі у порівнянні з 3,1% у січні 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

У січні-лютому у порівнянні з відповідним періодом 2011 року ІВБГ становив 3%.

За даними НБУ, один із вагомих внесків у приріст ІВБГ забезпечила роздрібна торгівля (1,4 п.п.), зростання обороту якої в лютому становило 15,4% у річному вимірюванні.

При цьому слабкий зовнішній попит залишався основним чинником низького рівня виробництва експорто орієнтованих промислових галузей. Так, обсяги виробництва металургії в лютому знизилися на 3,8% у річному вимірюванні, зростання обсягів машинобудування становило лишень 0,2%. Ще одним важливим чинником уповільнення зростання було істотне зниження температури повітря на початку місяця, що обмежило забезпечення металургійних заводів сировиною і стримувало розвиток транспортної та будівельної галузей. Падіння обсягу вантажних перевезень у лютому становило 1,8% у річному вимірюванні, будівельних робіт - 3%.

У свою чергу, аномальні холоди призвели до прискорення зростання обсягів виробництва електроенергії, газу і води до 12,3% у річному вимірюванні, що забезпечило 3 п.п. приросту промислового виробництва.

Зростання промислового виробництва в лютому становило 1,6% у річному вимірюванні і 2% за січень-лютий у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

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НБУ відсьогодні знизив облікову ставку до 7,5%

Національний банк України з 23 березня 2012 р. знизив облікову ставку з 7,75% до 7,5%.

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам з посиланням на постанову № 102 від 21 березня 2012 року, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, вимогу щодо обсягу обов'язкових резервів, які банки формують на спецрахунку НБУ, знижено — з 70% до 60%.

Крім того, «враховуючи використання російських рублів у розрахунках між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» за імпортований природний газ і потребу у подальшій оптимізації управління міжнародними (золотовалютними) резервами», з 31 березня НБУ вводить окремі нормативи резервування при залученні ресурсів у російських рублях. Норма резервування під залучення у рублях дорівнюють «нулю».

Крім цього повідомляється, що з 31 березня встановлюються такі норми обов'язкового резервування: термінові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в нацвалюті — 0%; короткострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 8%; довгострокові кошти і вклади юридичних і фізичних осіб в інвалюті — 2%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в нацвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 0%; кошти вкладів юридичних і фізичних осіб в інвалюті на вимогу (і на поточних рахунках) — 8,5%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в нацвалюті — 0%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в інвалюті (окрім російських рублів) — 2%; кошти, залучені банками від банків-нерезидентів і фінансових організацій в російських рублях — 0%.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 10 серпня 2010 року знизив розмір облікової ставки з 8,5% до 7,75% річних. Дане зниження було третім з початку літа 2010 року. Так, з 8 липня НБУ знизив облікову ставку до 8,5% річних. Перед цим, з 8 червня, вона була знижена до 9,5%.

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Україна до липня може отримати від ЄС 300 млн. євро на перший етап реконструкції ГТС

Комісар Євросоюзу з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР сподівається, що Україна до липня отримає 300 млн. євро на перший етап реконструкції своєї газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав журналістам ввечері 22 березня після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ.

“Ми маємо гарний аналіз від експертів, і тепер ми, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк, а також інші учасники, маємо ухвалити рішення, і наша домовленість стосувалася ухвалення підходу до першої моделі до червня-липня цього року найпізніше”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Ю.БОЙКО, у свою чергу, ще до початку зустрічі з комісаром уточнив українським журналістам, що 300 млн. євро від європейських фінансових інституцій планується використати на перший етап модернізації української газотранспортної системи, зокрема, на заміну частин газопроводу “Уренгой – Помари - Ужгород”.

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Україна розширює ринки збуту своєї молочної продукції

Україна розширює ринки збуту своєї молочної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 23 березня, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час пленарного засідання Верховної Ради України.

За його словами, експорт молокопродуктів з України має тенденцію до зростання. Найбільшу частку в експорті займають сири, які поставляються у більш ніж 16 країн світу: Росію, Казахстан, Молдову, Азербайджан, Вірменію, Грузію, Єгипет, Ізраїль ОАЕ й ін.

«Як показує аналіз, 90,5% усієї молочної продукції експортується до країн СНД. За 2 місяці 2012 року експорт молочної продукції становив 19,4 тис. тонн на загальну суму 73,2 млн. дол., що на 19,8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей період зменшилися поставки молока, молочної продукції і сирів до РФ і Казахстану, що пов'язано із забороною імпорту цих продуктів з України і підвищенням вимог до її якості», - повідомив він.

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що останнім часом збільшилася диверсифікація ринків збуту, зокрема, відбулося збільшення експорту згущеного молока до Танзанії, Куби і Тунісу. Крім того, зріс експорт молочної сироватки до Алжиру, Китаю, Кореї, Кувейту, Сінгапуру і на Філіппіни.

«З метою сприяння поліпшенню умов доступу продукції вітчизняного виробництва на зовнішній ринок Мінагропрод проводить наступну роботу. Бере активну участь у відпрацюванні питання щодо доступу до ринків сільськогосподарських товарів країн, які вступають до СОТ, і відстоює інтереси вітчизняних товаровиробників щодо експорту до цих країн шляхом зниження їх митних ставок. На сьогодні тривають переговори із Сербією, Боснією і Герцеговиною, Алжиром, Єменом, Лаосом і Ліваном. Узгоджено протокол між Чорногорією і Україною щодо завершення двосторонніх переговорів про доступ на ринки товарів і послуг Чорногорії у рамках її вступу до СОТ. Бере активну участь у відпрацюванні питання доцільності підписання угод про вільну торгівлю з Канадою, Туреччиною, Сербією, Сирією, Сінгапуром, Ізраїлем і Марокко, а також у відпрацюванні нового договору між Митним союзом. Ця робота дозволить Україні полегшити просування сільськогосподарської і продовольчої продукції на зовнішні ринки, і сприятиме експорту», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

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«Нафтогаз» 26 березня назве оцінювача української ГТС

26 березня 2012 року об 11:00 у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6) відбудеться розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з оцінки вартості активів газотранспортної системи (ГТС) України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що цей захід відбудеться за участю заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадима ЧУПРУНА.

Як повідомляв УНІАН, на участь у тендері з визначення оцінювача української ГТС подали заявки чотири компанії: ПП «Томас&Симонова» (м. Київ), «Дафф Енд Фелпс» (США), ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ), ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ).

Нагадаємо, оцінка вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України проводиться для реструктуризації НАК «Нафтогаз України» шляхом виокремлення магістральної транспортної мережі та газосховищ (ДК «Укртрансгаз») із компанії в окрему незалежну компанію, 100% акцій якої залишається у власності держави. Всі роботи потрібно завершити до 1 серпня 2012 року.

Оцінювач повинен розробити методологію оцінки. Методологія повинна пояснювати базові підходи (ринковий (аналоговий), вартісний) і повинна пояснювати техніку і методологію отримання оцінки вартості активів. Методологія повинна коротко зазначати основні особливості оцінки вартості активів на ринках, що розвиваються, і повинна відображати переваги і недоліки описаних методів оцінки.

Як забезпечення пропозиції учасники тендеру повинні внести 350 тис. грн. завдатку. Кваліфікаційні критерії вимагають від учасників надання інформації про досвід роботи за останні три роки. Зокрема, здійснення оцінки справедливої вартості не менш як 10 тис. об'єктів основних засобів у кожному індивідуальному проекті в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД; оцінки бізнесу в нафтогазовій галузі в Україні і/або СНД (показник обсягу реалізації принаймні в одного з клієнтів учасника повинен бути не менш як 1 млрд. грн. на рік; досвід повинен містити не менш як чотири індивідуальні проекти).

Реструктуризація «Нафтогазу України» здійснюється з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відокремлення функцій НАК «Нафтогаз України» з видобутку, поставок і транспортування газу та Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

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Аграрний фонд для стабілізації цін почне закупівлю сухого молока і вершкового масла

Аграрний фонд планує почати закупівлю сухого молока і вершкового масла для стабілізації цін на молоко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень.

Він сказав, що уряд прийняв рішення про внесення сухого молока в перелік об'єктів цінового регулювання та встановив обсяги його закупівлі, однак не вказав ці обсяги. «Сироробні підприємства переорієнтувалися на виробництво сухого молока. І опрацьовується питання про можливість закупівлі сухого молока і масла вершкового в Аграрний фонд, для того, аби його зняти з ринку і дати можливість ринку більше рухатися. Відповідне рішення уряду щодо об'єктів цінового регулювання та обсягів їх закупівель прийнято», - повідомив О.Сень.

За словами заступника міністра, основна причина зниження закупівельних цін на молоко - це обмеження поставок українських сирів у РФ, оскільки сировари були великими закупівельниками молочної сировини і формували закупівельні ціни на нього. «Основний момент вирішення цієї проблеми - вирішення проблеми експорту сирів до Росії, яка зараз активно відпрацьовується, і це буде позитивно впливати на ситуацію», - зазначив О.Сень.

Також він додав, що міністерство проводить роботу з учасниками ринку, аби не допустити погіршення цінової ситуації на ринку молока.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Мінагропроду підготувати введення мінімальних закупівельних цін на молоко.

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Україна посилила ветеринарно-санітарний контроль

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України видав розпорядження від 23 березня 2012 року № 41 “Про посилення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у зв’язку з реєстрацією в країнах Європи хвороби Шмалленберга”.

Як нагадується на сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, в країнах Європи виникла нова досі невідома хвороба жуйних тварин, яка викликається вірусом Шмалленберга. Хвороба передається через укуси комах та внутрішньоутробно (від матері до плоду).

Значного поширення хвороба набула в Німеччині (800 випадків), Франції (244), Великобританії (174), Нідерландах (178). Зареєстровано випадки загибелі тварин.

Відзначається, що науково обгрунтовані дані щодо тривалості інкубаційного періоду та вірусоносійства на сьогодні відсутні. Крім того, вірус важко виявити в крові тварин. Також наразі ефективних засобів лікування та імунопрофілактики не розроблено.

У Держветфітослужбі наголошують, що така ситуація створює загрозу біологічній безпеці тваринництва України, оскільки наша країна має тісні торгівельні зв’язки з більшістю з цих країн.

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Запорізький алюмінієвий комбінат повернули у власність держави - ГПУ

Контрольний пакет ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ВАТ «ЗАлК», м. Запоріжжя) повернули у власність держави.

Як повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% пакета акцій прийнято напередодні, 22 березня, Господарським судом Києва.

«За позовом Генеральної прокуратури України Господарським судом міста Києва 22.03.2012 р. прийнято рішення про розірвання договорів купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЗАлК" у кількості 423,5 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 68, 01% статутного фонду товариства, укладених між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ним та компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кіпр). Зазначений пакет акцій повернуто державі в особі Фонду державного майна України », - повідомляє ГПУ.

Згідно з текстом офіційного повідомлення Генеральної прокуратури України, відповідне рішення прийнято судом у зв'язку з встановленням факту порушення майнових інтересів держави.

«Суд погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв'язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн дол США істотно змінилися обставини, чим суттєво порушені майнові інтереси держави», - пояснили в ГПУ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн дол. Згідно з договором купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком "на 76,45 млн дол

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії "Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛ і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

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ЄС схвалив нові санкції проти Білорусі та Сирії

У Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу схвалили нові санкції проти Білорусі та Сирії.

Як повідомляє Радіо «Свобода», зокрема, до переліку осіб, яким заборонений в'їзд в ЄС, а їхні активи в країнах Євросоюзу заморожені, додалося ще 12 громадян Білорусі. Загалом тепер у «чорному списку ЄС» близько 230 білоруських чиновників. Економічні санкції стосуватимуться також білоруських фірм.

Аналогічний список щодо Сирії також доповнено 12 прізвищами. Серед них дружина Президента країни Башара АСАДА – Асма та інші родичі глави держави.

В обох випадках санкції поширюються на осіб та організації, яких в Євросоюзі вважають причетними до репресій проти політичних опонентів.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу.

Відносини між ЄС та Білоруссю значно погіршилися після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли влада Білорусі розігнала учасників акцій протесту й заарештувала понад тисячу осіб, серед яких декількох кандидатів у Президенти від опозиції.

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УНІАН