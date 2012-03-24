Янукович: бійці внутрішніх військ МВС мають працювати на контрактній основі

Особовий склад внутрішніх військ МВС повинен бути повністю професійним та працювати на контрактній основі.

Таку думку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив у своєму виступі на урочистому зібранні з нагоди 20-річчя внутрішніх військ МВС, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми ставимо собі на меті, щоб особовий склад внутрішніх військ був повністю професійним, працював на контрактній основі», - сказав він.

«Окремий наголос ми зробимо на суттєвому покращенні матеріального стану військовослужбовців через проведення ефективної реформи сектору безпеки», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, додав він, будуть збережені основні напрями діяльності структури, враховані її досвід та традиції.

На переконання Президента, одним із головних завдань нині є гідне проведення в Україні Євро-2012. «Упевнений, що внутрішні війська у співпраці з іншими підрозділами МВС повною мірою гарантують безпеку наших громадян та зарубіжних гостей», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.