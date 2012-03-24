У Києві розпочинається місячник добровільної здачі зброї

З метою протидії незаконному обігу зброї в період з 1 по 30 квітня 2012 року у м. Києві проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, спеціальних засобів та їх реєстрація в установленому законодавством порядку.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

Якщо громадяни в зазначений термін здадуть в органи внутрішніх справ мисливську вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, то після проведення додаткової перевірки зброї, її технічного стану, оформлення відповідних документів та наявності законодавчих підстав вони зможуть, за бажанням, зареєструвати їх у свою власність.

У ВЗГ нагадують, що, згідно з ч.1. ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Згідно з ч. 3 статті 263 ККУ, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою та другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

За докладнішою інформацією про порядок добровільної здачі та вирішення питання про реєстрацію технічно придатної мисливської вогнепальної та газової зброї мешканці міста можуть звертатися у районні відділи внутрішніх справ, або безпосередньо в службу дозвільної системи ГУМВС України в м. Києві за телефоном 561-28-39.