Расмуссен: Чикагський саміт продемонструє, що двері НАТО залишаються відкритими
11:05, 24 березня 2012Різне
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Брюссель. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН переконаний, що Чикагський саміт НАТО у травні продемонструє, що двері альянсу залишаються відкритими.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.РАСМУССЕН заявив вчора на Брюссельському форумі, організованому німецьким відділенням Фонду Маршалла (США).
“Це не буде саміт щодо розширення, однак ви побачите чіткі послання, що наші двері залишаються відкритими”, - наголосив Генсек НАТО.
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