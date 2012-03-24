Расмуссен: Чикагський саміт продемонструє, що двері НАТО залишаються відкритими

Брюссель . Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН переконаний, що Чикагський саміт НАТО у травні продемонструє, що двері альянсу залишаються відкритими.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.РАСМУССЕН заявив вчора на Брюссельському форумі, організованому німецьким відділенням Фонду Маршалла (США).

“Це не буде саміт щодо розширення, однак ви побачите чіткі послання, що наші двері залишаються відкритими”, - наголосив Генсек НАТО.