У Луганській області почався паводок: вже підтоплено 5 сіл. Про це УНІАН повідомили у Головному територіальному управлінні МНС у Луганській області.

Зокрема, в Старобільському районі підтоплено с. Хворостянівка, в Біловодському – с. Первомайськ. У Станично-Луганському районі підтоплено три села: Герасимівка, Петрівка, Юганівка. З берегів вийшли річки Деркул і Айдар.

Гідрометцентр прогнозував, що паводок у Луганській області почнеться наприкінці 2-ї декади березня. Чекали розлив річок Айдар і Червона. За прогнозами, паводок буде вищий, ніж торішній, але нижчий за норму.

Найбільш складна паводкова обстановка може скластися в обласному центрі, де потенційна зона затоплення зачіпає близько 15 тис. чоловік.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Луганській області створено штаб з пропуску льодоходу і боротьби з повенями і паводками в 2012 році, куди можуть звертатися жителі, якщо виникає загроза підтоплення їхнього житла.