Клюєв: вкрай жорстке зовнішнє «середовище існування» вимагає підвищення ролі РНБО

Вкрай жорстке зовнішнє «середовище існування» не залишає Україні вибору - якщо ми хочемо відбутися як сучасна, успішна, високорозвинена держава, ми просто зобов'язані в найкоротші терміни знайти гідні відповіді на виклики, що стоять перед нами.

Про це пише секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ у своїй статті для газети «Дзеркало тижня. Україна» № 11 23-30 березня.

За його словами, світова економічна криза свідчить про зміну економічних і геополітичних циклів. «Світ переходить до нового технологічного укладу. Наша планета стає все більш неспокійною, аналітики говорять про нову гонку озброєнь, що створює загрозу для стабільності багатополярного світу», - зазначає А.КЛЮЄВ.

На його думку, в таких умовах об'єктивно зростає значення Ради національної безпеки і оборони України як конституційного органу на чолі з Президентом, відповідального за здійснення координації та контролю політики, що проводиться державою в сфері національної безпеки.

Секретар РНБО зазначив, що за всю свою історію існування з 1996 р. цей орган грав різну роль, але «в останнє десятиліття далеко не завжди використовував свій потенціал в повному обсязі». «Необхідно визнати, що політичні ігри навколо Радбезу під час «помаранчевої п'ятирічки» призвели до того, що разом з водою виплеснули і дитину. На жаль, в ті роки система державного управління практично втратила здатність до оцінки викликів, які можуть виникнути не лише завтра, а і через 5, 10, 20 років. Але ми зобов'язані їх передбачити і готуватися до них», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що Україна перестала жити одним днем, як це було раніше. «Світовий досвід показує, що ручне управління вкрай неефективне, а найбільших успіхів досягли країни, які впроваджували елементи державного планування. В одних державах його називали «індикативним», в інших - «стратегічним», - зазначає секретар РНБО. Як приклад він навів Німеччину, Швецію, Японію, Францію та Китай.

За словами А.КЛЮЄВА, саме РНБО має сприяти формуванню ефективних механізмів стратегічного планування і довгострокового прогнозування в нашій країні. Тому Президент України поставив завдання повернути РНБО роль головного центру підготовки та супроводу державних рішень у сфері національної безпеки.

Він заявив, що модернізація Апарату Ради національної безпеки і оборони успішно стартувала. А першочерговим поточним завданням А.КЛЮЄВ назвав безпечне проведення Євро-2012.

«Як завжди попереду - багато роботи. Упевнений, нам вдасться в найкоротші терміни підняти статус і ефективність роботи РНБО, зробити цей орган справжньою інтелектуальною опорою для розробки та реалізації державної політики», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, підвищення обороноздатності, боротьба з корупцією, забезпечення енергетичної безпеки, захист інформаційного простору країни, здоров'я нації та її майбутній розвиток - в роботі РНБО всі теми важливі.