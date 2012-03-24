UEFA має проблеми з продажем квитків на матчі Євро-2012 в Україні

Варшава. Європейська федерація футболу UEFA має проблеми з продажем квитків на матчі Євро-2012, котрі відбуватимуться на початку цього літа в українських містах-організаторах чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, UEFA у зв'язку з цим планує у травні організувати спеціальний last minute розпродаж квитків, в тому числі, на один із найбільш хітових матчів чемпіонату між Англією та Францією у Донецьку 11 червня.

"Бракує охочих на матчі, що розігруватимуться в Україні. Там квитки розходяться в черепаховому темпі", - повідомляє TVN24.

Запланований на травень розпродаж підтвердила порталу представник Euro 2012 Polska Ева ПРОКОПЯК.

За даними порталу, залишаються непроданими частина квитків на матчі між Голландією з Данією та Португалією у Харкові 9 та 17 червня та між Данією і Португалією 13 червня у Львові.

"Усі квитки продані, крім чотирьох зустрічей, але ми не маємо сумнівів, що усі місця на стадіонах будуть заповнені", - сказав на конгресі UEFA у Стамбулі Мішель ПЛАТІНІ, слова якого наводить польський портал.

Польські медіа зауважують, що на цьому тижні стало відомо про те, що футбольній федерації Данії вдалося продати лише половину з 18 тисяч квитків, які вони отримали від Європейської федерації для своїх уболівальників.

Представники футбольної федерації Данії пояснювали слабкий попит на квитки "ментальним бар'єром" до України.

Як повідомляв УНІАН, UEFA підготувала на цьогорічний чемпіонат Європи з футболу 1,4 мільйони квитків, майже 600 тисяч з яких торік були розіграні між уболівальниками у спеціальній лотереї: понад 90% з них купили громадяни Польщі та Україні, де пройде чемпіонат.

Близько 450 тисяч квитків у березні мали розподілити між уболівальниками, спонсорами та VIP-персонами 16 національних футбольних федерацій, а решта - UEFA.

Попит на квитки у минулорічній лотереї перевищив пропозицію в 20 разів, а на квитки польської федерації футболу у березні цього року у 18 разів.