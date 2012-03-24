Прем`єр-міністр: українцям нав'язують міф про фальсифікацію виборів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні розпочалася кампанія з нав`язуванню міфу про те, що майбутні результати парламентських виборів в Україні можуть бути сфальсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив на сесії Обухівської міськради Київської області після привітання новообраного мера Обухова Олександра ЛЕВЧЕНКА.

«У суспільстві, в країні нав`язується міф, що майбутні вибори у Верховну Раду будуть сфальсифіковані. Вони не будуть легітимними. І Партія регіонів нібито все зробить, щоб спотворити результати голосування», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ висловив здивування, що вибори мера міста Обухова викликали великий інтерес не тільки українських, а й зарубіжних спостерігачів.

«Здавалося б, невелике місто в Київській області. Ну, яке можуть мати значення вибори мера для країни в цілому? Ну, обрали і вибрали. Але чомусь велика кількість працівників американського посольства приїхала на виборчі дільниці, 29 іноземних спостерігачів, усі політичні сили прислали своїх спостерігачів, народні депутати. Отже, виявляється, мають значення (вибори мера Обухова – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що для Партії регіонів вибори мера Обухова були дуже важливі і продемонстрували чесність їх проведення.

«Ми постаралися зробити все, щоб вибори пройшли абсолютно чесно, прозоро. Щоб ні в кого з іноземних спостерігачів, і в наших спостерігачів не виникло навіть і тіні сумніву в перемозі нашого кандидата. Так і сталося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що не було подано жодної скарги з приводу порушень виборчого процесу.

М.АЗАРОВ зазначив, що сьогодні опозиція спекулює на труднощах, з якими стикається український уряд, зокрема і в результаті високих цін на газ.

«Вони зараз ходять і радіють, що нам важко. Намагаються на цих труднощах спекулювати, і тому нам так важлива довіра людей, які розуміють, незважаючи на всю цю брехню, «шустерівські» шоу, від початку до кінця брехня, і всякі інші промивання мізків. Але здоровий глузд у людей є», - сказав М.АЗАРОВ.