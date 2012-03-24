На Київщині внаслідок падіння крану на новобудові загинули двоє робітників

У Київській області внаслідок падіння крану на новобудові загинули двоє робітників.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 24 березня, об 11.00 в селі Димитрове Броварського району Київської області на новобудові розподільчих складів з благоустрою ТОВ «Архбудсервіс» під час підняття залізобетонної плити сталося падіння крану, що призвело до загибелі двох робітників, які перебували поруч.

Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.