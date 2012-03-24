На Київщині внаслідок падіння крану на новобудові загинули двоє робітників
16:23, 24 березня 2012Різне
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У Київській області внаслідок падіння крану на новобудові загинули двоє робітників.
Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні, 24 березня, об 11.00 в селі Димитрове Броварського району Київської області на новобудові розподільчих складів з благоустрою ТОВ «Архбудсервіс» під час підняття залізобетонної плити сталося падіння крану, що призвело до загибелі двох робітників, які перебували поруч.
Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.
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