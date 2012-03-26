ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Опозиція висунула жорсткі вимоги до Порошенка» пише: якщо новий міністр економіки не зможе забезпечити виконання 12 пунктів плану реформування економіки, йому доведеться піти.

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-vydvinula-zhestkie-trebovanija-k-poroshenko-175356/

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Також «Діло» в публікації «У Києві впіймали житлових аферистів» пише: у столиці порушили кримінальну справу проти керівника будівельної компанії, яка обдурила своїх вкладників.

http://delo.ua/ukraine/v-kieve-slovili-zhilischnyh-aferistov-175355/

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«Діло» в публікації «США готові допомагати Україні з енергетичною безпекою» пише: в рамках Брюссельського форуму міністр закордонних справ Костянтин Грищенко обговорив зі спеціальним представником Державного секретаря США з питань енергетики Річардом Морнінгстаром шляхи посилення енергетичної безпеки в Європі.

http://delo.ua/ukraine/ssha-gotovy-pomogat-ukraine-s-energeticheskoj-bezopasnostju-175357/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Європейське держзамовлення закривається», в якому пише: Єврокомісія офіційно оголосила про готовність закрити доступ до європейських держзакупівель компаніям з тих країн, де діють преференції національним постачальникам товарів та послуг для держорганів. Це ускладнить їм доступ до держзамовлення на 500 млрд. євро. Для України ця проблема наразі неактуальна, оскільки наші компанії не є гравцями на цьому ринку ЄС.

http://www.kommersant.ua/doc/1901124

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Президент призначив громадські роботи», в якому пише: Віктор Янукович затвердив стратегію державної політики сприяння розвитку громадського суспільства в Україні до 2020 року. Серед іншого в документі запропоновано дозволити громадським організаціям вести власну господарську діяльність. Така ж норма міститься і в законі про громадські об'єднання, прийнятому минулого тижня. На думку експертів, можливість самостійно заробляти гроші дозволить громадським організаціям не залежати від грантів.

http://www.kommersant.ua/doc/1900918

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Сир не дає спокою» пише: сирний конфлікт набирає обертів. Після залучення до розбірок третьої сторони почалися нові нападки. Тепер білоруси вирішили допомогти панові Онищенку, запропонувавши свій розширений список українських компаній, які треба перевірити.

http://finance.eizvestia.com/full/syr-ne-daet-pokoya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Інвестори вимагають свободи», в якому пишуть: Брюссель готовий розвивати співпрацю з Україною в газовій сфері і брати участь у модернізації ГТС, але тільки після лібералізації ринку. Експерти вважають, що ініціативи Києва для ЄС, пов'язані з використанням українських ПСГ, мають більше значення для підвищення надійності газопостачання Європи, ніж поставки російського газу по «Північному потоку».

http://state.eizvestia.com/full/investory-trebuyut-svobody

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Газета «Сьогодні» в публікації «Янукович у Сеулі прийматиме подяки від Обами, а з Баррозу поговорить про помилування Тимошенко» пише: Президент вирушить на південнокорейський саміт, де йому належить вирішити низку важливих для України питань.

http://www.segodnya.ua/news/14351554.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Гривня може знецінитися на 10%» пише: директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць вважає, що люди такої девальвації не відчують, зате це підвищить конкурентоспроможність економіки.

http://www.segodnya.ua/news/14351580.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Російські залізниці» розмістили найдовші рублеві борги» пише: РЗ майже з двократною перепідпискою розмістила єврооблігації на 25 млрд. руб. Сезон російських розміщень на зовнішніх ринках відкрито, кажуть експерти.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1561368/rzhd_vzyala_evropu

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Також «Ведомости» в публікації «Олег Дерипаска готовий заплатити UC Rusal $9 млрд.» пишуть: викупити у UC Rusal блокувальний пакет «Норильського нікелю» приблизно за $9 млрд. готовий Олег Дерипаска. Міноритаріїв алюмінієвої компанії ціна не влаштовує.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1561373/oleg_deripaska_otdast_9_mlrd

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Видання «Известия» в публікації «Держава не піде назустріч «Газпрому» пише: всупереч очікуванням газового монополіста, у Росії додаткового підвищення тарифів на газ не буде.

http://izvestia.ru/news/519566

(УНІАН)