Призначення Порошенка істотно підсилило потенціал уряду – Клюєв

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Клюєв вважає, що призначення Петра Порошенка на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі істотно підсилило потенціал Кабінету Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі секретаря РНБО.

А.Клюєв вважає, що у П.Порошенка є достатньо досвіду, амбіцій і політичної волі для продовження реформування української економіки і ефективного реагування на численні виклики у цій сфері.

«Хочу привітати Петра Олексійовича з поверненням на роботу в Кабінет міністрів. Хоча перед ним сьогодні стоїть немало складних завдань, я впевнений, що державницьке мислення, притаманне П.Порошенкові, допоможе йому швидко освоїтися у новій якості», - сказав секретар РНБО.

А.Клюєв також висловив готовність допомагати П.Порошенкові і як колишній міністр економічного розвитку і торгівлі, і як секретар РНБО.

А.Клюєв висловив упевненість, що П.Порошенко продовжуватиме реалізацію ключових урядових програм – з дерегуляції економіки, поліпшення бізнес-клімату, розвитку внутрішнього ринку.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Петра Порошенка указом Президента було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі. Раніше цю посаду, будучи також першим віце-прем'єр-міністром, обіймав Андрій Клюєв, який сьогодні працює на посаді секретаря РНБО.