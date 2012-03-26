Копилова звільнили з посади першого заступника міністра економрозвитку – джерело

Вадима Копилова звільнено з посади першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Мінекономрозвитку.

«Рішення про звільнення вже ухвалене, і указ Президента буде незабаром опубліковано», - повідомило джерело.

Він відзначив, що звільнення В.Копилова викликане бажанням нового міністра Петра Порошенка замінити першого заступника керівника Мінекономрозвитку.

Ймовірно, відзначило джерело, В.Копилова буде призначено радником прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня П.Порошенка указом Президента було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі. Раніше цю посаду, будучи також першим віце-прем'єр-міністром, обіймав Андрій Клюєв, який зараз обіймає посаду секретаря РНБО.