Україна докладе максимум зусиль для ратифікації угоди про ЗВТ з СНД - Азаров

Україна докладе усіх зусиль для якнайшвидшої ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі у межах Співдружності Незалежних Держав.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з керівником Євразійської економічної комісії Віктором Христенком, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми вітаємо рішення Державної думи РФ від 20 березня про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі в СНД. Ми розглядаємо це як важливе рішення, яке сприятиме розвитку економічних відносин. Ми готові докласти всіх зусиль для завершення процедури ратифікації Україною цієї угоди», - зазначив М.Азаров.

За його словами, для набуття чинності договору необхідно провести відповідні внутрішньодержавні процедури у країнах, які підписали цю угоду.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день у України є зауваження до Угоди про зону вільної торгівлі СНД, які полягають у нерівності умов щодо введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності.

Нерівні умови визначено додатком № 6 до документа.

19 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що Угода про ЗВТ у рамках СНД буде ратифікована найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки не готова до ратифікації цієї угоди.

Раніше розглядався варіант синхронної ратифікації Угоди про ЗВТ СНД усіма країнами-підписантами документа. Про можливість синхронної ратифікації заявляло керівництво України та Росії.

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Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Її підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до неї.