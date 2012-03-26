Анонс на 27 березня

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання Комітету з економічних реформ КМДА. Буде розглядатися питання про хід реалізації реформ у сфері житлово-комунального господарства: підсумки 2011 року та завдання на 2012 рік. Доповідачі: Олександр Мазурчак, перший заступник голови КМДА; Володимир Стороженко, начальник ГУ житлового господарства Сергій Мрига, заступник начальника ГУ комунального господарства, Олександр Малихін, заступник голови Шевченківської РДА.

* Відбудеться семінар на тему: "Будівельні правила в 2012 році: регулювання, самовільне будівництво, реєстрація нерухомості", який пройде за підтримки "Лабораторії "Зроби себе сам" (УНІАН). У програмі семінару, зокрема, розгляд питань містобудівного законодавства: системний аналіз ієрархії чинного будівельного законодавства та нові правила 2012 року. Серед доповідачів: старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Наталія Доценко-Білоус; адвокат, фахівець в галузі земельного права Віктор Кобилянський; експерт в області земельного права Антон Куценко.

* Круглий стіл на тему: "Хочемо знати, за що платимо: тарифи на комунальні послуги!». Учасники: Світлана Старцева, начальник Управління економіки та тарифної політики Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Віта Струкова, заступник голови правління ВАТ "АК "Київводоканал" з юридичних питань; Вікторія Яковлєва, радник голови правління з інформаційної політики ВАТ" АК "Київводоканал", Олексій Кучеренко, голова Спілки власників житла України, Альона Нич, директор департаменту з питань ціноутворення та фінансового управління ТОВ "Інститут місцевого розвитку" та ін.

* Прес-конференція на тему: «Саміт з ядерної безпеки в Сеулі: наслідки для України та світу». Учасники: науковий співробітник відділу екологічної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Кондратов і політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

* Прес-конференція на тему: "Житлові ініціативи президента: соціально-економічний зміст і шляхи реалізації". Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Володимир Грищенко, голова ради Всеукраїнської Асоціації "Укрмолодьжитло", Ігор Лисов, заступник голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики; Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

* Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров проведе зустріч з громадськими організаціями та експертами в галузі агропромислового комплексу.

* Прес-конференція на тему: «АУБ вимагає відставки керівництва Нацбанку». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Астана на тему: "Підвищення пенсійного віку: які наслідки?". Учасники в Києві: Лідія Ткаченко, провідний науковий співробітник відділу економіки праці інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. В Москві: Овсій Гурвич, керівник Економічної експертної групи. В Астані: Жулдиз Трімова, член правління, виконавчий директор АТ "КСЖ" Державна ануїтетна компанія ". У Кишиневі: Анатолій Рожко, завідувач секцією "Політика соціального розвитку "Інституту економіки, фінансів та статистики АН та Мінекономіки Молдови.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе прес-конференцію на тему: «Майбутнє ядерної енергетики після корпоратизації «Енергоатома». Учасники: інспектор Московського регіонального центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС Володимир Бронников і екс-директор Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування Людвіг Литвинський. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Прес-конференція на тему: "Результати підготовки України до Євро-2012: вплив на ринок праці, будівельну галузь і українське суспільство" за результатами фінальної Міжнародної профспілкової конференції «Євро-2012: Кампанія гідної праці». Учасники: Василь Андрєєв, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; Іренеуш Гожджолко, віце-президент польської профспілки будівельників "Budowlani"; Тос Аньонуево, секретар Інтернаціоналу будівельників і деревообробників; Сем Хагглунд, держсекретар Європейської Федерації будівельників і деревообробників (EFBWW) Анна Большова, профспілковий експерт з трудового права.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому жителям столичних багатоповерхівок заважають створити ОСББ?». Мова піде про події в Дніпровському та Шевченківському районі столиці, де жителі стали заручниками ситуації, за якої неможливе створення ОСББ, через вкрадену в них спільну власність. Що про таку ситуацію каже Закон? Як на це реагують столичні чиновники? Детальну інформацію нададуть учасники прес-конференції: голова ініціативної групи мешканців вул. Бойченка, 5 Оксана Лукашевич, голова ініціативної групи мешканців Русанівський бульвар, 11/11 Зоя Коломієць, члени ініціативної групи Володимир Іванов, адвокат Олександр Панченко, юрист Аліна Лузя, юрист Ігор Кизима . Запрошені: представники КМДА, Дніпровського та Шевченківського РДА. Будуть представлені документи і матеріали, оприлюднене відкрите Звернення до Президента України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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