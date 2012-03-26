ТОП-10 (26 березня)

"Нафтогаз" планує завершити оцінку ГТС до кінця червня

"Нафтогаз" прогнозує зниження вартості російського газу у другому кварталі

Кабмін передбачає випуск валютних ОВДП, номінованих у євро

Призначення Порошенка істотно підсилило потенціал уряду – Клюєв

VS Energy International вийшла зі складу акціонерів “Чернівціобленерго”

Копилова звільнили з посади першого заступника міністра економрозвитку – джерело

Держборг України в лютому скоротився на 0,5% – до 59,21 млрд. дол.

Гарантована сума відшкодування вкладу залишається на рівні 150 тис. грн

З 1 березня 5 млн. пенсіонерів збагатіють у середньому на 45 грн

Фахівці Росспоживнагляду завтра розпочнуть інспекцію «Гадячсиру»

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"Нафтогаз" планує завершити оцінку ГТС до кінця червня

НАК "Нафтогаз України" прогнозує завершення оцінки газотранспортної системи (ГТС) України до кінця червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, до кінця червня оцінку буде зроблено», - сказав він.

При цьому він додав, що оцінка проводиться, щоб уникнути будь-яких спекуляцій у даному питанні й у газових переговорах із Росією.

Крім того, за його словами, оцінка ГТС буде необхідна у разі ухвалення рішення про створення тристороннього газотранспортного консорціуму з Росією та ЄС.

Також В.Чупрун зазначив, що до кінця першого півріччя ЄС повинен визначитися з рішенням про фінансування модернізації ГТС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, в приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розкриття остаточних пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг з оцінки вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури.

Згідно з обраною процедурою двоступінчатих торгів, до участі в другому етапі були допущені три компанії: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 4 100 тис. грн.), компанія «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США, ціна пропозиції 4 400 тис. грн.) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 5 920 тис. грн.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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"Нафтогаз" прогнозує зниження вартості російського газу у другому кварталі

НАК "Нафтогаз України" прогнозує зниження вартості газу, що купується в Росії, в другому кварталі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Я думаю, буде небагато нижче, ніж у першому кварталі», - сказав він.

При цьому він нагадав, що ціна газу, що купується в Росії, в першому кварталі становить близько 416 дол. за тис. куб. м.

В.Чупрун не уточнив конкретної вартості газу на другий квартал 2012 року.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна російського природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, в IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

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Кабмін передбачає випуск валютних ОВДП, номінованих у євро

Кабінет міністрів України передбачає можливість випуску валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у євро.

Поправки до порядку випуску валютних ОВДП внесено постановою уряду №233 від 12 березня, яку оприлюднено на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін почав розміщувати ОВДП, номіновані в доларах США, з 16 грудня 2011 року.

В 2011 році Мінфін продав таких паперів на 0,4 млрд дол., за січень-лютий 2012 року - 279,5 млн. дол.

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Призначення Порошенка істотно підсилило потенціал уряду – Клюєв

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Клюєв вважає, що призначення Петра Порошенка на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі істотно підсилило потенціал Кабінету Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі секретаря РНБО.

А.Клюєв вважає, що у П.Порошенка є достатньо досвіду, амбіцій і політичної волі для продовження реформування української економіки і ефективного реагування на численні виклики у цій сфері.

«Хочу привітати Петра Олексійовича з поверненням на роботу в Кабінет міністрів. Хоча перед ним сьогодні стоїть немало складних завдань, я впевнений, що державницьке мислення, притаманне П.Порошенкові, допоможе йому швидко освоїтися у новій якості», - сказав секретар РНБО.

А.Клюєв також висловив готовність допомагати П.Порошенкові і як колишній міністр економічного розвитку і торгівлі, і як секретар РНБО.

А.Клюєв висловив упевненість, що П.Порошенко продовжуватиме реалізацію ключових урядових програм – з дерегуляції економіки, поліпшення бізнес-клімату, розвитку внутрішнього ринку.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Петра Порошенка указом Президента було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі. Раніше цю посаду, будучи також першим віце-прем'єр-міністром, обіймав Андрій Клюєв, який сьогодні працює на посаді секретаря РНБО.

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VS Energy International вийшла зі складу акціонерів “Чернівціобленерго”

Нідерландська компанія VS Energy International N.V. вийшла зі складу акціонерів ПАТ “Енергетична компанія “Чернівціобленерго”.

Про це повідомляється на сайті компанії “Чернівціобленерго”.

Станом на 20 березня ц.р., згідно з одержаним емітентом зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, пакет акцій «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» (Нідерланди) зменшився на 12 479 197 акцій і становить нуль акцій, або 0% статутного капіталу товариства.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого ц.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівціобленерго» у 2011 році збільшило чистий прибуток у 3,5 раза, або на 11,768 млн. грн., у порівнянні з 2010 роком – до 16,549 млн. грн.

Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков.

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Копилова звільнили з посади першого заступника міністра економрозвитку – джерело

Вадима Копилова звільнено з посади першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Про це УНІАН повідомило джерело в Мінекономрозвитку.

«Рішення про звільнення вже ухвалене, і указ Президента буде незабаром опубліковано», - повідомило джерело.

Він відзначив, що звільнення В.Копилова викликане бажанням нового міністра Петра Порошенка замінити першого заступника керівника Мінекономрозвитку.

Ймовірно, відзначило джерело, В.Копилова буде призначено радником прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня П.Порошенка указом Президента було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі. Раніше цю посаду, будучи також першим віце-прем'єр-міністром, обіймав Андрій Клюєв, який зараз обіймає посаду секретаря РНБО.

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Держборг України в лютому скоротився на 0,5% – до 59,21 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 29 лютого 2012 року склав 472 млрд. 901 млн. 412,63 тис. грн, або 59 млрд. 211 млн. 115,09 тис. дол., що на 0,5% менше показника на кінець січня 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 29 лютого 2012 р. склав 297,48 млрд. грн (62,91% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 37,25 млрд. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 175,42 млрд. грн (37,09%), або 21,96 млрд. дол.

Державний борг України на кінець лютого 2012 р. склав 360,33 млрд. грн. (75,2%), або 45,12 млрд. дол. Державний зовнішній борг склав 197,02 млрд. грн. (41,66%), або 24,67 млрд. дол. Державний внутрішній борг склав 163,3 млрд. грн (34,53%), або 20,45 млрд. дол.

Гарантований державою борг України склав 112,57 млрд. грн (23,8%), або 14,095 млрд. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 100,46 млрд. грн (21,24%), або 12,58 млрд. дол.; гарантований внутрішній борг – 12,12 млрд. грн (2,56%), або 1,52 млрд. дол.

За інформацією Мінфіну, зменшення суми державного і гарантованого державою боргу України в гривневому еквіваленті в лютому на 2,32 млрд. грн відбулося за рахунок проведення платежів за позиками МВФ.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року склав 473,12 млрд. грн.

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Гарантована сума відшкодування вкладу залишається на рівні 150 тис. грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб офіційно заявив про те, що гарантована сума відшкодування залишається на рівні 150 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду, переданому агентству УНІАН.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб офіційно повідомляє, що всі заяви про зменшення або скасування встановленої гарантованої суми відшкодування в 150 тис. грн є безпідставними й такими, що вводять в оману громадськість, - йдеться в повідомленні. - З ухваленням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 № 4452-IV порядок встановлення гарантованої суми відшкодування не зміниться й Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладами, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду, яка на сьогоднішній день становить 150 тис. грн».

У Фонді зазначають, що згідно з новим законом, термін здійснення виплати відшкодування скорочується з 2-х місяців до 7 днів із дня ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, а термін дії тимчасової адміністрації скорочується з 1 року до 3-х місяців, а для системоутворюючих банків - із 18 місяців до 6-ти місяців.

Крім того, під час дії тимчасової адміністрації не встановлюватиметься мораторій на повернення вкладів фізичних осіб до запитання й за строковими договорами, строк яких закінчився, в межах гарантованої суми.

Якщо в період дії тимчасової адміністрації вкладник не може отримати свій вклад, включаючи відсотки, протягом 7 робочих днів із дня закінчення строку дії договору або вкладу до запитання, Фонд видає банку позику для забезпечення виплат такому вкладнику в межах гарантованої суми.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. Президент України Віктор Януковиич підписав Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Верховна Рада України прийняла цей закон 23 лютого ц.р.).

Закон набуває чинності через шість місяців із дня його публікації.

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З 1 березня 5 млн. пенсіонерів збагатіють у середньому на 45 грн

Кабінет Міністрів підвищив пенсії 5 млн. пенсіонерам у середньому на 45 грн із 1 березня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному урядовому порталі, Кабмін прийняв постанову «Про підвищення розмірів пенсій у зв'язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні».

Реалізація урядової постанови потребуватиме за 10 місяців 2012 року 2 млрд грн, які передбачено в бюджеті Пенсійного фонду.

У міністерстві нагадали, що згідно із Законом “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, передбачено щорічне підвищення трудових пенсій у зв'язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати порівняно з попереднім роком. Зокрема, визначено, що пенсії підвищуються на коефіцієнт, який становить не менше ніж 20% темпів зростання заробітної плати.

Таким чином, із 1 березня ц.р. пенсії буде підвищено на 3,52%. Перерахунку підлягають пенсії, розмір яких протягом минулого року зріс менше, ніж на 3,52%.

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Фахівці Росспоживнагляду завтра розпочнуть інспекцію «Гадячсиру»

Фахівці Росспоживнагляду завтра, 27 березня, розпочнуть інспекцію ТОВ «Гадячсир» на предмет експорту сирів у Російську Федерацію. Про це повідомив сьогодні в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК.

«Приїхали (фахівці Росспоживнагляду - УНІАН), відбулася зустріч..., визначили план роботи. Завтра виїжджають на Гадяч, - повідомив він.

За словами І.БІСЮКА, під час цього візиту буде проведено інспекцію тільки одного підприємства. Воно триватиме два дні і в четвер-п’ятницю фахівці Росспоживнагляду завершать свій візит.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд з 19 березня мав розпочати перевірки трьох із семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення в Росію. Україна сподівалася, що після проведення інспекції експорт сирів буде розблокований, проте візит було перенесено на 26 березня.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд обнародував на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмового масла. У свою чергу, в Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам постачати сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанській і Лозовський сирзаводы, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

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