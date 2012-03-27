ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 березня

кономічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Мотор Січ» претендує на Вінницький авіаремонтний завод» пише: моторобудівна компанія «Мотор Січ» зацікавлена у купівлі Вінницького авіаремонтного заводу, повідомив голова ради директорів «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв.

http://delo.ua/business/motor-sich-pretenduet-na-vinnickij-aviaremontnyj-zavod-175409/

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Також «Діло» в публікації «Аграріїв схиляють до повторення цукрового рекорду» пише: незважаючи на профіцитний ринок цукру і ціни на нього на рівні собівартості цього року, уряд розраховує на повторення рекордного показника виробництва і в майбутньому сезоні.

http://delo.ua/business/agrariev-sklonjajut-k-povtoreniju-saharnogo-rekorda-175400/

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«Діло» в публікації «Нафтогаз» вибрав трьох претендентів на оцінку ГТС України» пише: до другого етапу тендеру, на якому вибиратимуть оцінювача ГТС України, допустили три компанії: українську Baker Tilly, американську Duff&Phelps і відому аудиторську компанію Ernst&Young. Вони готові оцінити ГТС за 4-6 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/naftogaz-vybral-treh-pretendentov-na-ocenku-gts-ukrainy-175379/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Подорожчання капає», в якому пише: в Україні почався новий виток подорожчання нафтопродуктів. За останні декілька днів на 15-20 коп. збільшилася ціна літра бензину в мережах, які контролюють близько чверті ринку. Це пов'язано з тим, що єдиний НПЗ, який працює в Україні, — Кременчуцький — почав поставляти пальне сільгоспвиробникам, а імпортери змушені підвищувати ціни через зростання вартості нафти у світі. Вони прогнозують, що вже у найближчі тижні середня вартість А-95 досягне 11,3-11,5 грн. за літр.

http://www.kommersant.ua/doc/1901514

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Перший за рахунком», у якому пише: спікерові парламенту Володимирові Литвину знадобилося 8 місяців, щоб визначитися з кандидатурою на посаду голови Рахункової палати. Він запропонує на затвердження Верховної Ради першого заступника голови правління Ощадбанку Романа Магуту. Банкір ще не проходив співбесіди у бюджетному комітеті Ради, але в Партії регіонів уже заявили, що депутати схвалять ту кандидатуру, яку запропонує їхня фракція. Експерти вважають, що головою Рахункової палати повинна бути впливова людина.

http://www.kommersant.ua/doc/1901720

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Видання «Економічні відомості» в публікації «ЄС шукає пріоритети» пише: Київ і Брюссель прагнуть добитися визначеності у своїх планах щодо модернізації української газотранспортної системи. У «Нафтогазі» хочуть, щоб влада ЄС вирішила, наскільки важливий для Європи проект «Південний потік» для постачання російського газу в обхід України. А в Єврокомісії наполягають на підвищенні прозорості українського газового сектору, щоб забезпечити гарантії цільового використання інвестицій у модернізацію ГТС.

http://state.eizvestia.com/full/es-ishhet-prioritety

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Індія підтягла добрива», в якому пишуть: сьогодні, 27 березня, закінчиться тендер із придбання карбаміду індійською компанією IPL. Очікується, що буде куплено до 500 тис. тонн товару, що зніме накопичені надлишки пропозиції. Ринок відреагував на вихід Індії підйомом цін, який буде короткочасним, вважають аналітики.

http://markets.eizvestia.com/full/indiya-podtyanula-udobreniya

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Газета «Сьогодні» в публікації «Розмова по мобільному за кермом коштує 510 гривень» пише: у Раді хочуть остаточної заборони на дзвінки за кермом автомобіля.

http://www.segodnya.ua/news/14352140.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Малий бізнес страждає через «спрощені» податки» пише: українські підприємці не хочуть працювати на повну силу в умовах нового кодексу.

http://www.segodnya.ua/news/14352132.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мітт Ромні назвав Росію «геополітичним ворогом номер один» пише: так він прокоментував недавню заяву президента Барака Обами, який пообіцяв російському лідерові Дмитру Медведєву після переобрання проявити велику гнучкість і дав зрозуміти, що вирішення проблеми ПРО можливе.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1566904/mitt_romni_nazval_rossiyu_geopoliticheskim_vragom_nomer_odin

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Також «Ведомости» в публікації «Дмитро Медведєв вирішив навчити менеджерів «Газпрому» економії» пишуть: бонуси менеджерів «Газпрому» тепер залежать і від зниження витрат на закупівлі, чого вимагав від держкомпаній президент РФ.

http://www.vedomosti.ru/career/news/1566739/sekonomit_na_bonus

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Видання «Известия» в публікації «Яким регіонам дістається найбільше з бюджету» пише: з розподілу міжбюджетних трансфертів виходить, що найбільше коштів припадає на жителя Камчатки.

http://izvestia.ru/news/519741

(УНІАН)