Анонс на 28 березня

* Прес-конференція на тему: «Готовність ВАТ «АК «Київводоканал» до весняного паводку: якість води та технічний стан споруд Деснянської і Дніпровської водопровідних станцій». Учасники: головний технолог Київводоканалу Інна Лавренчук, головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства Київводоканалу Володимир Костюк і радник голови правління Київводоканалу з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єра - міністра соціальної політики С.Тігіпка, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства М.Безуглого, голови Держагентства земельних ресурсів С.Тимченка.

* Біля Генеральної прокуратури України відбудеться акція «Вимагаємо справедливого розслідування!", під час якої підприємці ринків вимагатимуть від правоохоронців не затягувати з розслідуванням фактів мафіозної діяльності столичних чиновників. Організатори: Вільна профспілка підприємців України спільно з іншими підприємницькими об'єднаннями.

* Прес-конференція на тему: "Презентація нового ефективного механізму цивільного контролю за ремонтом доріг". Учасники: лідер громадського руху "Громадський контроль доріг" Сергія Дубенко; представник проекту "Дорожній контроль".

* Круглий стіл на тему: «Досвід роботи АПК Ізраїлю та Франції: уроки для України». Організатори - Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer і аграрна компанія Harmelia. Запрошені експерти: А.Аронін, керівник департаменту з питань промисловості і торгівлі Посольства Ізраїлю; Д.Шморгун, президент аграрної компанії Harmelia, О.Ярославський, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації, А.Гетя, директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства; В.Лапа, гендиректор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», В.Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer та ін.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака на тему: «Спеціальна програма для туристичного ринку «Вікенд у Києві».

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чому чиновники і судді руйнують інвестиційний клімат України?". Мова піде про ситуацію в АР Крим, пов'язану з судном «Kowissa» і вантажем, що перебуває на ньому. Чому судно було затримано в Керченській протоці? Які для цього юридичні підстави? Чому чиновники і суди не дотримуються норми міжнародного права? Як така ситуація позначиться на інвестиційному іміджі України? Під час прес-конференції представники іноземної компанії "Kowissa AG" SA (Panama) викладуть хід подій, нададуть документи і матеріали. В роботі, зокрема, візьме участь: представник "Kowissa AG" SA (Panama) Ігор Петросенко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (067) 652-3792, (050) 393-3720.

* Круглий стіл на тему: «Збереження історичної забудови центральної частини Києва. Проблеми та шляхи вирішення». Учасники: керівництво ГУ охорони культурної спадщини; депутати Київради; вчені, представники громадськості. Обговорюватимуть питання: збереження Пейзажної алеї як рекреаційної зони міста; реконструкція інженерних мереж та реставрація історичної забудови Андріївського узвозу, збереження історичних садиб міста.

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