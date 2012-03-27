ТОП-10 (27 березня)

Держстат підрахував - середня зарплата українців у лютому підвищилася до 2,8 тис. грн

Україна реалізовує багаторівневий підхід до гарантування ядерної безпеки

У МЗС України підтверджують, що угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано 30 березня

У Києві для вболівальників Євро-2012 є близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро

Екс-голові МВФ пред'явлено звинувачення у співучасті в сутенерстві

Будівництво об’єкта «Укриття» на ЧАЕС розпочнеться 26 квітня

Балога просить Бойка втрутитися в ситуацію з пожежною безпекою на АЕС України

Наступний Саміт з ядерної безпеки пройде в Нідерландах у 2014 році

Уряд посилить контроль за якістю м’ясної продукції дрібних підприємств

Deutsche Bank обійшов BNP Paribas - став найбільшим банком Європи за обсягом активів

***

Держстат підрахував - середня зарплата українців у лютому підвищилася до 2,8 тис. грн

В Україні середня заробітна плата у лютому склала 2,799 тис. грн, що на 2,8% більше у порівнянні з січнем. У порівнянні з лютим 2011 року рівень середньої заробітної плати підвищився на 19,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні у лютому спостерігався у Києві – 4,306 тис. грн (зростання у порівнянні з січнем 2012 року — на 3,8%, у порівнянні з лютим 2011 року — на 21,1%), а також в Донецькій – 3,254 тис. грн (у порівнянні з січнем зростання на 3,3%, з лютим 2011 року — на 19,4%), Дніпропетровській, — 2,965 тис. грн (+3,7%; +19,8% відповідно) і Київській областях – 2,941 тис. грн (+3,9%; +18,8% відповідно).

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічений у Тернопільській області – 1,996 тис. грн (+2,8%; +19,4%), а також у Херсонській – 2,055 тис. грн (+1,9%; +17,4%) і Волинській – 2,075 тис. грн (+0,6%; +19,4%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в лютому проти січня 2012 року спостерігалося у 21 області, а також у Києві та Севастополі; відповідно зниження спостерігалося у трьох областях та АР Крим.

Зокрема, у лютому середня зарплата в АР Крим склала 2,304 тис. грн (-1,9%; +15,9%), у Вінницькій області – 2,177 тис. грн (+1,6%; +18,7%), Житомирській, – 2,117 тис. грн (+1%; +14,9%), Закарпатській, – 2,132 тис. грн (+2,7%; +17,4%), Запорізькій, – 2,786 тис. грн (+5%; +21,4%), Івано-Франківській, – 2,335 тис. грн (+2,1%; +16,4%), Кіровоградській, – 2,194 тис. грн (+1,8%; +18,1%), Луганській, – 2,826 тис. грн (-0,6%; +117,1%), Львівській, — 2,351 тис. грн (+3,3%; +17,5%), Миколаївській, – 2,767 тис. грн (+10,5%; +25,3%), Одеській – 2,466 тис. грн (-3,4%; +16,2%), Полтавській, – 2,603 тис. грн (-2,1%; +14,7%), Рівненській – 2,554 тис. грн (+14,4%; +33,1%), Сумській, – 2,27 тис. грн (+1,5%; +17,4%), Харківській, – 2,535 тис. грн (+4,6%; +17,4%), Хмельницькій, – 2,276 тис. грн (+7,2%; +25,9%), Черкаській, – 2,278 тис. грн (+2,3%; +19,6%), Чернівецькій, – 2,08 тис. грн (+0,6%; +19,9%), Чернігівській області — 2,052 тис. грн (+0,6%; +18,2%), в Севастополі — 2,649 тис. грн (+2,4%; +17%).

За даними Держстата, розмір фонду оплати праці у січні-лютому 2012 року склав 60,097 млрд грн, що на 19,8% більше, ніж у січні-лютому 2011 року.

***

Україна реалізовує багаторівневий підхід до гарантування ядерної безпеки

Проблеми забезпечення фізичної та експлуатаційної ядерної безпеки мають вирішуватися комплексно.

Таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович у ході Саміту з питань ядерної безпеки в Сеулі, повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Аналіз наймасштабніших аварій в ядерній галузі - на Чорнобильській АЕС в Україні і АЕС «Фукусіма-1» в Японії - підтверджує необхідність саме такого підходу. Ці аварії засвідчили - без експлуатаційної ядерної безпеки не може бути забезпечено фізичну ядерну безпеку», - зазначив В.Янукович.

У цьому контексті глава держави подякував міжнародному співтовариству за підтримку, яку отримала Україна в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи. «Минулорічна Київська міжнародна конференція донорів була успішною, і 26 квітня Україна розпочинає будівництво нового конфайнменту над аварійним блоком Чорнобильської атомної станції», - сказав він.

В.Янукович підкреслив: у нашій державі реалізується багаторівневий, інтегрований підхід до забезпечення ядерної безпеки. «Із запровадженням відповідного комплексного визначення системи можливих загроз - так званої національної проектної загрози - державна система фізичного захисту отримала ефективний інструмент для проектування, оновлення і оцінки систем фізичного захисту ядерних та інших радіаційно небезпечних об’єктів», - сказав він.

Таким чином, зазначив Президент, застосування в рамках ядерної політики України інтегрованого підходу дозволило врахувати різні аспекти фізичної та експлуатаційної безпеки.

***

У МЗС України підтверджують, що угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано 30 березня

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що угода про асоціацію з ЄС буде парафована у Брюсселі 30 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що в ході 15-го саміту Україна-ЄС 19 грудня минулого року Президент України Віктор Янукович разом з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу оголосили про завершення переговорів щодо укладання угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

За словами О.Дикусарова, за результатами саміту сторони домовилися якнайшвидше парафувати угоду.

«Ця процедура буде здійснена главами переговорних делегацій 30 березня цього року в Брюсселі», - сказав О.Дикусаров.

Він наголосив, що парафування угоди є технічною процедурою, яка означає остаточну фіксацію тексту угоди.

О.Дикусаров повідомив, що подальшу роботу сторони зосередять на підготовці угоди до підписання. Зокрема, підготовці автентичного перекладу українською мовою та мовами Європейського Союзу.

Він зазначив, що укладання угоди про асоціацію є ключовим пріоритетом у відносинах як України, так і ЄС на найближчу перспективу.

«Шляхом створення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції угода забезпечить переведення відносин між Україною та ЄС на новий рівень і стане правовою базою цих відносин, змінивши угоду про партнерство і співробітництво», - додав О.Дикусаров.

***

У Києві для вболівальників Євро-2012 є близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро

У Києві для розміщення уболівальників Євро-2012 є близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко сьогодні під час офіційного відкриття першого в Східній Європі п'ятизіркового готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицька, 1а в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts.

«Не розумію, звідки йде інформація щодо завищення цін, щодо неможливості надати нормальні умови життя для уболівальників», - сказав він.

О.Голубченко зазначив, що сім'я УЄФА — це близько 7 тис. чоловік, які забезпечені місцями для розміщення.

Очікується, що всього на чемпіонат приїдуть близько 100 тис. уболівальників, для яких у столиці передбачено близько 50 тис. місць вартістю від 12 до 109 євро в гуртожитках, пансіонатах, у 2-3-зіркових і безкатегорійних готелях.

«12 євро — це менше, ніж у Польщі і Європі», - додав заступник голови КМДА.

О.Голубченко повідомив, що на Трухановому острові планується розбити табір близько 40 тис. шведських уболівальників.

«Сьогодні основне завдання, пов'язане з розміщенням уболівальників у місцях проживання за невеликою вартістю, повністю забезпечене», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, девелоперська компанія «Ярославів Вал» перенесла на 27 березня ц.р. офіційне відкриття п'ятизіркового готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv по вул. Набережно-Хрещатицька, 1а в Києві під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts, що планувалося на 1 березня ц.р.

У 12-поверховому готелі 258 номерів, з них 54 номери-люкс, включаючи президентські і королівські апартаменти. В інфраструктуру готелю входять ресторани, бари, SPA-салон з фітнес-залом, конференц-зали, бальний зал і атріум.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ярославів Вал» (м. Київ) займається будівництвом комерційної нерухомості (офісних центрів і готелів). Засновником компанії є ВАТ «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» (м. Київ), частка якого в ТОВ становить 95,11%, а також Леонід ЮРУШЕВ – 4,74% і Наталія ЮРУШЕВА – 0,15%.

Компанія володіє бутік-отелем «Рів'єра на Подолі» і п'ятизірковим готелем InterContinental у Києві.

Fairmont Hotels & Resorts належить групі FRHI Holdings Limited (Fairmont Raffles Hotels International), компанії, що спеціалізується на готельному бізнесі і складається більш ніж із 100 готелів з брендами Fairmont, Raffles і Swissоtel. Штаб-квартира Fairmont Hotels & Resorts знаходиться в Торонто (Канада).

***

Екс-голові МВФ пред'явлено звинувачення у співучасті в сутенерстві

Екс-голові Міжнародного валютного фонду Домініку Стросс-Кану офіційно пред'явлено звинувачення у співучасті в сутенерстві, він підозрюється в організації сумнівних вечірок за участю повій.

Про це повідомив адвокат французького політика Рішар Малька, передає ІТАР-ТАСС.

За словами адвоката, Д.Стросс-Кан “не вважає себе винним і не знав про те, що жінки, з якими проводив час (у готелі "Карлтон"), були повіями".

Колишній керівник МВФ і екс-фаворит передвиборної гонки за пост Президента Франції Д.Стросс-Кан обвинувачується в рамках справи про проституцію у фешенебельному готелі "Карлтон". У листопаді минулого року у розпорядженні французьких правоохоронних органів опинилася СМС-листування Д.Стросс-Кана і одного із заарештованих сутенерів. У зв'язку з цим ЗМІ написали про те, що екс-глава МВФ не тільки регулярно вдавався до платних жіночих сексуальних послуг, а й брав безпосередню участь в організації сумнівних вечірок з повіями. Саме за це, за французькими законами, екс-главі МВФ може загрожувати покарання у 20 років (максимальний термін) позбавлення волі.

Раніше сам політик не заперечував, що з'являвся в оточенні молодих дівчат, проте категорично відкинув гіпотезу, що вони одержували за це грошову винагороду. Захист екс-глави МВФ також підкреслює, що жодних прямих доказів на користь такої версії немає.

Д.Стросс-Кан є лише одним з фігурантів справи. Спочатку поліція займалася розслідуванням діяльності сутенерів у готелі "Карлтон" безвідносно до персони французького політика.

У травні 2011 року Д.Стросс-Кан опинився в центрі іншого скандалу в Нью-Йорку, через який він був змушений піти у відставку з поста глави МВФ і відмовитися від політичних амбіцій у Франції, де його вважали одним з головних фаворитів у боротьбі за пост Президента країни. Проти нього було висунуте звинувачення в зґвалтуванні покоївки одного з нью-йоркських готелів, проте кримінального переслідування йому вдалося уникнути через відсутність належної доказової бази.

***

Будівництво об’єкта «Укриття» на ЧАЕС розпочнеться 26 квітня

Будівництво об’єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочнеться 26 квітня поточного року.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив під час спілкування з українськими журналістами в Сеулі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За його словами, збір коштів на будівництво об’єкта – це спільне досягнення світового співтовариства. «Україна стала активним учасником міжнародної співпраці у напрямку забезпечення ядерної безпеки… І це відчувають наші партнери зі всього світу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про ще одну ініціативу України – створення науково-дослідного центру світового рівня на Чорнобильській АЕС. «25 років досвіду, який має Україна, корисно було б використати усьому світу», - сказав глава держави.

На думку Президента, у підготовці концепції щодо створення такого центру цілком природною була б участь Японії, яка має досвід ліквідації аварії на АЕС «Фукусіма».

Як повідомлялося, 19 квітня 2011 року Україна спільно з партнерами-донорами Чорнобильських фондів провела Конференцію зі збору коштів на завершення чорнобильських проектів (донорську конференцію).

За її результатами 31 країна, а також Європейська комісія та ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми коштів - було зібрано близько 550 млн. євро.

Після Конференції робота зі збору коштів не припинялася, і низка країн та міжнародних інституцій оголосили про виділення необхідних додаткових фінансових ресурсів.

Потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів - 740 млн. євро. У липні в Адміністрації Президента повідомили, що Україна завершила збір додаткових донорських коштів на реалізацію чорнобильських проектів.

***

Балога просить Бойка втрутитися в ситуацію з пожежною безпекою на АЕС України

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога просить міністра енергетики та вугільної промисловості до Юрія Бойка особисто втрутитися в ситуацію із забезпеченням пожежної безпеки на діючих атомних електростанціях України.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі МНС, про це йдеться в листі В.Балоги до Ю.Бойка.

Як зазначається в документі, МНС в порядку здійснення функцій державного нагляду за додержанням та виконанням вимог у сфері пожежної безпеки ДП НАЕК "Енергоатом" встановило, що досі залишаються нереалізованими протипожежні заходи, передбачені Програмою першочергових заходів щодо підвищення безпеки АЕС України до 2005 року включно, хоча ця програма була завершена і набула чинності Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій.

Крім того, під час розробки Концепції "Енергоатом" виключив протипожежні заходи з переліку організаційно-технічних та відніс їх до менш пріоритетних. При цьому не була розроблена нова галузева Програма із забезпечення пожежної безпеки з урахуванням позитивного світового досвіду, діючих норм, правил, стандартів та рекомендацій МАГАТЕ.

А оскільки протипожежні заходи не увійшли до Концепції, тому кошти на їх реалізацію виділялися за залишковим принципом, зазначив В.Балога.

«Починаючи з 2005 року і до сьогодні на АЕС України залишається незадовільним стан виконання заходів, пов’язаних із підвищенням рівня пожежної безпеки, та приведення протипожежного захисту діючих енергоблоків АЕС у відповідність з вимогами МАГАТЕ, Загального положення безпеки атомних станцій, Правил пожежної безпеки в Україні, Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій, протипожежних норм проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами», - наголосив В.Балога.

Так, за його словами, з 15 діючих енергоблоків АЕС лише на 7-ми перші приміщення з електронною та електричною апаратурою обладнано системами газового пожежогасіння. Замінено лише 19 з 45 систем автоматичної пожежної сигналізації каналів систем безпеки енергоблоків, хоча цю роботу планувалося завершити до кінця 2010 року. Лише на 3 енергоблоках впроваджені системи протидимного захисту приміщень та шляхів евакуації, які не мають зв’язків із зовнішнім середовищем. Крім того, незрушним залишається стан реалізації протипожежних заходів на Запорізькій та Южно-Українській АЕС, констатував В.Балога.

Зважаючи на вищевикладене, глава МНС просить міністра енергетики та вугільної промисловості розв’язати зазначені проблеми пожежної безпеки на АЕС України.

***

Наступний Саміт з ядерної безпеки пройде в Нідерландах у 2014 році

Москва. Наступний Саміт з ядерної безпеки пройде в Нідерландах у 2014 році.

Про це йдеться в комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки 2012 року, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Ми продовжимо добровільно докладати серйозних зусиль щодо зміцнення фізичної ядерної безпеки і реалізації політичної прихильності з цього приводу. Ми вітаємо інформацію про досягнутий після Вашингтонського саміту прогрес у галузі фізичної ядерної безпеки, яка представлена учасниками під час Сеульського саміту. Наступний Саміт з фізичної ядерної безпеки відбудеться у Нідерландах у 2014 році», - зазначається у документі.

Також лідери, які зібралися у Сеулі 26-27 березня 2012 року, знову підтверджують політичну прихильність рішенням Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 2010 року, направленим на зміцнення фізичної ядерної безпеки, зниження загрози ядерного тероризму і запобігання придбанню ядерних матеріалів терористами, злочинцями або іншими не уповноваженими суб'єктами. Підкреслюється, що ядерний тероризм, як і раніше, є однією з найсерйозніших загроз міжнародної безпеки. Усунення цієї загрози, враховуючи її потенційні глобальні політичні, економічні, соціальні і психологічні наслідки, вимагає рішучих національних заходів і взаємодії на міжнародному рівні, вважають лідери, які беруть участь ц саміті.

Також у комюніке підтверджуються спільні цілі у сфері ядерного роззброєння, ядерного нерозповсюдження і мирного використання атомної енергії.

Окрім цього, відзначаючи факт аварії на АЕС «Фукусіма» у березні 2011 року і взаємозв'язок між фізичною ядерною безпекою і технічною ядерною безпекою, лідери вважають, що необхідні безперервні зусилля з тим, щоб проблеми технічної ядерної безпеки і фізичної ядерної безпеки розглядалися на узгодженій основі, що допоможе забезпечити надійне і безпечне мирне використання ядерної енергії.

Як повідомляв УНІАН, у Сеульському саміті з ядерної безпеки бере участь Президент України Віктор Янукович.

***

Уряд посилить контроль за якістю м’ясної продукції дрібних підприємств

Уряд посилить контроль за якістю продукції, яку випускають дрібні підприємства з переробки м'ясної і молочної сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час консультацій з учасниками ринку та експертами у галузі тваринництва.

«Посилимо контроль за цією справою. Обов'язково змусимо їх дотримуватися всіх тих норми, які слід дотримуватися», - сказав він.

Він також зазначив, що якщо підприємства не дотримуватимуться встановлених норм, то вони закриватимуться.

«Якщо вони не дотримуються (норми), то вони підлягають закриттю, однозначно», - сказав М.Азаров.

***

Deutsche Bank обійшов BNP Paribas - став найбільшим банком Європи за обсягом активів

Німецький Deutsche Bank обійшов французький BNP Paribas і став найбільшим банком Європи за обсягом активів, повідомляє Bloomberg.

Обсяг активів за підсумками 2011 року зріс на 14% і склав € 2,16 трлн, завдяки чому Deutsche Bank вперше за п'ять років став лідером у списку найбільших банків Європи, що публічно торгуються.

Банк HSBC зайняв друге місце, за даними Bloomberg, а BNP Paribas посів третє місце. Баланс BNP Paribas за підсумками 2011 року скоротився на 1,7%, до € 1,97 трлн, що є найгіршим показником з 2007 року.

«Deutsche Bank рішуче відмовився від скорочення свого балансу. Цей крок цілком зрозумілий: чим більше використання позикових коштів, тим більша виручка за сприятливих умов», - сказав Bloomberg Лутц Ройхмейер, керуючий менеджер Landesbank Berlin Investment.

З кінця 2009 року Deutsche Bank, незважаючи на кризу, збільшив обсяг активів на 44%, в той час як дев'ять інших найбільших європейських банків зареєстрували лише 5-відсоткове зростання.

Акції банку в грудні зросли на 37%, хоча аналітики прогнозували лише 20%. Це сталося після того, як Європейський центробанк провів перший трирічний аукціон і надав банкам єврозони кредити на загальну суму € 482,9 млрд.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН