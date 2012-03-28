ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Який президент США вигідний Україні» пише: в переддень виборів президента США основні ймовірні кандидати - нинішній президент Барак Обама і республіканець Мітт Ромні вже встигли "засвітитися" в скандалах, пов'язаних із геополітикою Штатів у Східній Європі. І в обох випадках відстоювалися різні позиції...

http://delo.ua/ukraine/kakoj-prezident-ssha-vygoden-ukraine-175469/

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Також «Діло» у публікації «Мінфін вперше випустив ОВДП в євро і залучив € 205 200 000» пише: Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої держпозики в євро. На первинному аукціоні обсяг продажів склав 205,2 млн євро, а середньозважена ставка - 4,8% річних...

http://delo.ua/finance/minfin-vpervye-vypustil-ovgz-v-evro-i-privlek-2052-mln-175470/

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«Діло» у публікації «Чого бізнесу очікувати від нового Митного кодексу» пише: новий Митний кодекс України, який чекає на підпис президента і може набути чинності вже в травні цього року, містить ряд позитивних нововведень, однак через швидкість впровадження може спровокувати хаос в бізнес-середовищі, вважають експерти...

http://delo.ua/opinions/chego-biznesu-zhdat-ot-novogo-tamozhennogo-kodeksa-175453/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Фінансам вказали напрямок», в якому пише: держбюджет на 2013 рік буде підготовлений на основі оптимістичного сценарію розвитку економіки України - зростання ВВП на 6,5%. Однак завдання і пріоритети, закладені в "Основних напрямках бюджетної політики", виявилися загальними і неконкретними. Такий підхід логічний, оскільки уряд не зацікавлений брати на себе важкоздійснювані зобов'язання, пояснюють експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1902487

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Мешканці відмовилися об'єднуватися», в якому пише: вчора в Київській міській держадміністрації повідомили про зрив програми зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). У КМДА пояснюють це проблемами землевідведення, боргами за комунальними платежами, а також відсутністю організації, яка взяла б на себе відповідальність за якість послуг, що надаються мешканцям. У КМДА вважають, що частина проблем допоможе вирішити закон, що спрощує створення ОСББ...

http://www.kommersant.ua/doc/1902500

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Сугоняко пішов на Нацбанк» пише: АУБ оприлюднила звернення до президента України, спікера, народних депутатів і членів наглядової ради НБУ з аналізом діяльності Нацбанку за 2011 р. Олександр Сугоняко вважає, що помилки НБУ в монетарній і регуляторній політиці, а також порушення Конституції, чинного законодавства і указів президента загрожують стабільності у фінансово-економічній, грошово-кредитній і банківській сферах...

http://finance.eizvestia.com/full/sugonyako-poshel-na-nacbank

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «ЄС визначився», в якому пишуть: європейська Енергоспівдружність визнала ключову роль української газотранспортної системи в забезпеченні енергобезпеки ЄС. Але це не заважає «Газпрому» продовжувати підготовку до будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України. Завдяки цьому, на думку експертів, український енерговектор стає все більш орієнтованим на Європу...

http://markets.eizvestia.com/full/es-opredelilsya

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Газета «Сьогодні» у публікації «За символіку Євро-2012 будуть штрафувати на 85 тисяч» пише: влада хоче захистити інтелектуальну власність УЄФА...

http://www.segodnya.ua/news/14352642.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Шахраї «вивели» 9 мільйонів з кредиток українців» пише: більшу частину грошей злочинці зняли з підроблених карток...

http://www.segodnya.ua/news/14352636.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Розкішний» податок: і своїх не образити, і електорату очі «замилити» пише: введення в Україні податку на багатство без попередньої підготовчої роботи буде мати швидше негативні наслідки, вважають експерти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/123480

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Москва придумала, як врятувати ЗіЛ» пише: підписані, але не задіяні угоди про промзбірку автомобілів можуть стати у пригоді іншим компаніям. ЗіЛ і Ощадбанк хочуть придбати власника одного з таких сплячих проектів, аби отримати пільги з промзбірки для виробництва комерційної техніки Fiat і Hyundai...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1572097/inomarki_dlya_opozdavshih

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Також «Ведомости» у публікації «Всесвітній банк закликає Росію до бюджетної дисципліни» пишуть: Росії пора готуватися до наступної кризи, нагадує Всесвітній банк. Програма-мінімум - знизити залежність бюджету від нафтових доходів...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1572095/pora_kopit

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Видання «Известия» в публікації «Банки запропонували підвищити комісії за готівкові операції» пише: правда, поки що не визначилися, на які і в якому обсязі...

http://izvestia.ru/news/519903

(УНІАН)