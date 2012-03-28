Уряд розробить близько 70 законів для гармонізації законодавства з нормами ЄС

Протягом 2012 року Кабінет міністрів планує розробити близько 70 проектів законів та підзаконних нормативних актів з метою гармонізації вітчизняного законодавства з європейським правовим полем.

Відповідний план заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу був ухвалений сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, передбачається, що розробка щорічних планів адаптації законодавства України до норм Євросоюзу дозволить забезпечити системність процесу в рамках виконання зобов’язань, які Україна візьме на себе після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Він також повідомив, що план на 2012 рік розроблявся Міністерством юстиції на підставі аналізу пріоритетів Порядку денного асоціації Україна-ЄС та додатків до проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також відповідних пропозицій центральних органів виконавчої влади.

Так, наприклад, у податковій сфері у 2012 році передбачено внесення змін до Митного тарифу України і Податкового кодексу України. Запланована розробка проекту закону щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств, а також урядової постанови щодо порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, у сфері податків, включаючи непрямі, передбачається визначення загальних вимог до безпеки працівників під час використання вибухонебезпечного обладнання, розробка заходів щодо захисту грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, а також захисту працівників від шкідливого впливу азбесту на робочому місці.

У сфері фінансових послуг планується розробка змін до закону про страхування, до Закону “Про телекомунікації” щодо визначення та проведення аналізу відповідних ринків послуг. Запланована розробка проекту Закону “Про боротьбу з кіберзлочинністю”.

Крім того, передбачена розробка низки законів та підзаконних нормативних актів у сферах охорони здоров’я і життя людей, тварин і рослин, довкілля, у сфері енергетики, включаючи ядерну, транспорту, а також технічних правил і стандартів.

При цьому, у постанові Кабміну визначено джерела європейської правової системи, які регулюють правовідносини у відповідних сферах.

Крім того, цією ж постановою Міністерству юстиції доручено забезпечити функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань права Євросоюзу.

Міністерство юстиції також здійснюватиме аналіз наслідків впровадження в законодавство України норм, які регулюються правом Європейського Союзу

За словами О.Лавриновича, передбачається, що реалізація цього комплексу заходів сприятиме виконанню зобов’язань, які Україна візьме на себе після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.