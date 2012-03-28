«1+1» і «Медіа Група Україна» створять об'єднаний сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс»

Група компаній «1+1» і Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» одержали дозвіл Антимонопольного комітету України на створення спільного сейлс-хауса.

Про це йдеться у спільному прес-релізі компанії «1+1», переданому агентству УНІАН.

«Ми ухвалили рішення об'єднати наші зусилля і можливості, щоб посилити позиції кожної зі сторін і вплинути на зростання рекламного ринку. Я переконаний, що спільно з Медіа-холдингом «Медіа Група Україна» ми зможемо запропонувати максимально ефективні рішення для рекламодавців», - йдеться у повідомленні з посиланням на генерального директора Групи компаній 1+1 Олександра Ткаченка.

У свою чергу, генеральний директор Медіа-холдингу «Медіа Група Україна» Федір Огарков із цього приводу сказав: «Об'єднання із сильним гравцем у єдиний сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс» – це перехід на вищий рівень бізнесу. У нинішніх реаліях конкурентного ринку, об'єднавшись, ми маємо можливість допомогти ринку зростати, а клієнтам – дати збалансоване рекламне рішення».

Сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс» матиме ексклюзивні права на продаж рекламного часу на телеканалах, що входять до Медіа-холдингу «Медіа Група Україна» і Групи компаній «1+1». Всі учасники ринку можуть скористатися інструментом RedButton (redbutton.pluses.com.ua), щоб оцінити ефективність рекламної пропозиції нового сейлс-хауса.

Комерційний директор Групи компаній 1+1 Дмитро Лисицький заявив: «Ми хочемо, щоб «Студія Медіа Альянс» стала прикладом клієнтоорієнтованості для нашого рекламного ринку. І вже зараз ми хочемо заявити про першу акцію – перші 20 клієнтів «Студії Медіа Альянс» одержать спеціальну базову ціну – 1600 грн за пункт рейтингу».