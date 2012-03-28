Анонс на 29 березня

* Відбудеться перший Київський інвестиційний форум. Організатор - КМДА, світове видання Financial Times. Будуть представлені проекти від КМДА та приватного бізнесу. Серед якірних проектів: будівництво міжнародного ділового району «Київ-Сіті», створення інноваційного парку «Біоніка Хілл», будівництво четвертої лінії метрополітену в бік мікрорайону «Вигурівщина-Троєщина», будівництво паркінгів. Також будуть представлені проекти в чотирьох галузевих секціях: «Першокласна інфраструктура в галузі транспорту та ЖКГ», «Інновації в сфері ІТ», «Центри ділової та туристичної активності», «Дозвілля та здоров'я киян». Учасники: голова КМДА Олександр Попов, віце-прем'єр-міністр і міністр інфраструктури Україні Борис Колесников, директор фонду «Ефективне управління» Наталія Ізосімова, директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек, глава правління Istil Group і власник газети KyivPost Мохаммад Захур, керуючий партнер компанії Horizon Capital Наталя Яресько.

* 9-30 - в УНІАН відбудеться презентація експертного опитування Агентства моделювання ситуацій на тему: «Ефективність нової влади в боротьбі з корупцією: перспективи, реалії, міфи». Учасники: директор АМС Віталій Бала, заст.директора АМС Олексій Голобуцький, директор Berta Communication Тарас Березовець, політичний експерт Володимир Цибулько (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 044 4254689, info@agency.org.ua, press@agency.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудуться Загальні збори Національної Академії аграрних наук України. Брифінг президента НААН Миколи Безуглого. У програмі також дегустація молока з ферм господарств системи Національної академії аграрних наук України.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому вже більше півроку півтори тисячі інвесторів ЖК «Коцюбинський »знаходяться в заручниках у слідчих органів?». Організатори: ініціативна група ЖК «Коцюбинський». Мова піде про ситуацію навколо ЖК «Коцюбинський» (смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26). Понад півтори тисячі інвесторів через неправомірні дії слідчих органів не можуть отримати своє 100% проплачене житло, яке вже добудовано і введено в експлуатацію. Цьому заважають цілеспрямовані дії посадових осіб слідчого органу, яким накладено арешт на весь комплекс. Причина - кримінальна справа, яку було порушено проти попереднього забудовника, юридично вже не існуючого. Чому чиновники і суди ігнорують звернення інвесторів з проханням зняти арешт з квартир? Чого чекати інвесторам інших забудов, що потраплять у подібну ситуацію? Детальну інформацію, документи і матеріали будуть надані під час прес-конференції. Учасники: інвестори - Ігор Бундза, Євген Васильченко, Ірина Вакулюк (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Незалежної галузевої профспілки енергетиків України на тему: «Наднизький рівень розрахунків водоканалів за спожиту електроенергію паралізує роботу енергокомпаній Україна». Буде оприлюднено відкритий лист Незалежної галузевої профспілки енергетиків України (НПЕУ) до Президента України та РНБОУ про гостру необхідність вирішення питання погашення водопостачальними підприємствами заборгованості за спожиту електроенергію. Зарплата трудових колективів енергопостачальних компаній залишається єдиним джерелом компенсації безкоштовного споживання електроенергії водоканалами, а чинне законодавство і розпорядження Уряду ігноруються керівниками водопостачальних підприємств. Учасники: голова НПЕУ Валерій Погорілий, голова профспілкового комітету енергопостачальної компанії ВАТ «Запоріжжяобленерго» Олександр Кирей; заст.голови профспілкового комітету енергопостачальної компанії ВАТ ПАТ «Житомиробленерго» Василь Шевчук, голова профспілкового комітету енергопостачальної компанії ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Наталія Лапигіна, голова профспілкового комітету енергопостачальної компанії ВАТ «Полтаваобленерго» Володимир Абрамов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 517 59 63, (044) 517 59 72, 067-232-14-95. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Ядерна безпека України: стан АЕС і ядерних сховищ». Учасники: президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв; експерт з питань радіаційної безпеки Володимир Усатенко; експерт з питань енергетики Національного екологічного центру України Дмитро Хмара.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція міністра туризму Ізраїлю Стаса Місежнікова та Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Реувена Дін Еля. Міністр туризму Ізраїлю С.Місежніков прибуває до Києва з триденним робочим візитом. У програмі візиту міністра заплановано ряд зустрічей із членами КМУ та діловими колами України та заходів, серед яких - відкриття роботи стенду Ізраїлю в рамках Української міжнародної туристичної виставки UITT-2012. Зокрема, на на прес-конференції йтиметься про плани та перспективи подальшого співробітництва учасників туристичного ринку України та Ізраїлю (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 586 5165, 586 5167, 586 1528. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться відкрите засідання Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» на тему: «Атомна енергія: перспективи та виклики у світлі трагічних уроків Фукусіми, Чорнобиля». Засідання проводиться у співпраці з представництвом Фонду імені Генріха Бьолля в Києві.

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