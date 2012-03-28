ТОП-10 (28 березня)

Порошенко змінює кадровий склад Мінекономрозвитку

Оцінювати вартість української ГТС буде «Бейкер Тіллі Україна ЕК»

Держбюджет у січні-лютому зведений з профіцитом 4,7 млрд грн

Зведений платіжний баланс у лютому був близький до нуля - НБУ

Україна розглядає можливість участі у проектах LNG-терміналів в інших країнах

Порошенко вивчає можливість зміни макропоказників 2012 року

Прокуратура пред’явила позов до Тимошенко про відшкодування 19,5 млн грн збитків

Кабмін затвердив низку заходів для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР

ЕКСКЛЮЗИВ: «Антонов» має намір випускати літаки Ан-70 на Воронезькому авіазаводі

«1+1» і «Медіа Група Україна» створять об'єднаний сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс»

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Порошенко змінює кадровий склад Мінекономрозвитку

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко подав на розгляд Президенту України Віктору Януковичу пропозиції щодо кадрового складу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Я подав пропозиції Президенту і прем’єру, і думаю, що вони будуть прийняті протягом цього тижня. Я думаю, що це професіонали, і журналістам вони сподобаються», - наголосив П.Порошенко.

За його словами, ключовим критерієм підбору кадрового складу міністерства буде професіоналізм, прозорість і відкритість.

«Переконаний, що ми у спілкуванні із засобами масової інформації створимо максимально комфортні умови», - підкреслив П.Порошенко.

Він повідомив, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов та всі заступники відповідно до законодавства написали заяви про звільнення у зв’язку із відставкою попереднього керівника міністерства.

«Він (В.Копилов) буде переходити на іншу роботу», - сказав П.Порошенко, наголосивши при цьому, що В.Копилов після відставки працюватиме не у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Говорячи про можливість свого балотування до Верховної Ради України, П.Порошенко наголосив: «Я переконаний у тому, що в значній мірі це буде залежати від успіхів. Ми абсолютно не залишаємо собі час на розкачку. Моя принципова позиція, що будь-якому політику, у тому числі й урядовцю, для того, щоб переконатись, що його діяльність знаходить підтримку у суспільстві, бажано йти через виборчі перегони».

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Оцінювати вартість української ГТС буде «Бейкер Тіллі Україна ЕК»

«Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК “Нафтогаз України”.

“Комітет з конкурсних торгів НАК «Нафтогаз України» завершив оцінку остаточних конкурсних пропозицій, наданих учасниками купівлі послуг з оцінки вартості активів української ГТС. Переможцем за найбільшою кількістю балів було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна). Ціна конкурсної пропозиції ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» становить 4 100 тис. грн”, - сказано в повідомленні.

«Бейкер Тіллі Україна» повинна виконати оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, терміном до 1 серпня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, до участі в другому етапі конкурсу з оцінки ГТС було допущено три компанії: ТОВ «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 4 100 тис. грн.), компанія «Дафф енд Фелпс» (Нью-Йорк, США, ціна пропозиції 4 400 тис. грн.) і ТОВ «Ернст енд Янг» (м. Київ, Україна, ціна пропозиції 5 920 тис. грн.).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Держбюджет у січні-лютому зведений з профіцитом 4,7 млрд грн

Профіцит державного бюджету України в січні-лютому 2012 року склав 4,698 млрд грн в порівнянні з профіцитом у 4,127 млрд грн. за січень-лютий 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Загальний фонд держбюджету в січні виконаний з профіцитом в 3,44 млрд грн

Доходи держбюджету склали 51,804 млрд грн, в т.ч. загального фонду - 44,75 млрд грн

Витрати бюджету склали 46,85 млрд грн, в т.ч. загального фонду - 41,48 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-лютий 2012 виконаний з профіцитом в сумі 4,76 млрд грн Доходи зведеного бюджету склали 65,71 млрд грн, витрати - 60,69 млрд грн.

У січні-лютому 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 5,21 млрд грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 4,56 млрд грн, зовнішнього боргу - 664,8 млн грн. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 6,78 млрд грн, в т.ч. до загального фонду - 6,27 млрд грн На внутрішньому ринку було залучено 6,27 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло позик на суму 502,5 млн грн. на фінансування спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів розвитку.

Від приватизації державного майна за січень-лютий 2012 надійшло до державного бюджету 2,71 млрд грн

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня 2011 прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Закон передбачає, що доходи держбюджету України на 2012 рік становитимуть 332,821 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд грн, і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд грн.

Витрати держбюджету становитимуть 358,010 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 312,774 млрд грн. та видатки спеціального фонду - 45,236 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлений на рівні 25,130 млрд грн, а загальний обсяг дефіциту державних фінансів - 37,1 млрд грн, що становить 2,5% ВВП.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

Державний бюджет 2012 розрахований урядом виходячи з курсу 8 грн за один долар.

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Зведений платіжний баланс у лютому був близький до нуля - НБУ

Зведений платіжний баланс у лютому ц.р. був близький до нуля, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У лютому платіжний баланс істотно покращав. Він становив близько нуля», - сказав директор генерального департаменту Національного банку України Ігор Шуміло.

Як уточнили УНІАН у Нацбанку, в лютому платіжний баланс було зведено з дефіцитом 55 млн. дол. порівняно з дефіцитом у 889 млн. дол. у січні ц.р. і профіцитом у 1,364 млрд дол. у лютому 2011 року.

За даними Нацбанку, в лютому ц.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,270 млрд дол., профіцит фінансового рахунку — 1,215 млрд дол.

Дефіцит платіжного балансу за січень-лютий становив 944 млн. дол. порівняно з профіцитом у 1,624 млрд дол. за відповідний період минулого року.

Серед чинників, що позитивно вплинули на платіжний баланс у лютому, І.Шуміло назвав: зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до 840 млн. дол.; істотне збільшення сальдо залучень у реальний сектор, у першу чергу торгових кредитів, які становили 1,1 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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Україна розглядає можливість участі у проектах LNG-терміналів в інших країнах

Україна розглядає можливість своєї участі у зарубіжних проектах LNG-терміналів в інших країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав Каськів.

Він зазначив, що, перш за все, розглядається фінансова участь у проектах.

«Участь у капіталі», - сказав він, відповідаючи на питання, яким може бути механізм участі.

Детальнішої інформації з цього питання В.Каськів не надав.

«У нас дуже серйозний прогрес у цьому питанні. Я думаю, що упродовж 2-3-х місяців ця інформація має шанс стати публічною», - сказав В.Каськів.

Нагадаємо, у листопаді в Римі (Італія), в ході ХІІ Всесвітнього LNG-самміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Світового LNG-клубу.

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Порошенко вивчає можливість зміни макропоказників 2012 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вивчає питання необхідності зміни макропоказників 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«Міністерство економіки відпрацьовує цю тему і визначається з приводу необхідності виходу на Кабінет міністрів з відповідною ініціативою щодо зміни (макропоказників – УНІАН)», - сказав П.Порошенко.

При цьому він відзначив, що остаточний висновок Мінекономрозвитку зробить найближчим часом. «Я думаю, що впродовж тижня ми вже визначимося з необхідністю цього процесу», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого на нараді з господарчо-адміністративним активом Полтавської області Президент України Віктор Янукович заявив, що навесні до державного бюджету на 2012 рік буде обов'язково внесено зміни.

13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що реалізація соціальних реформ, ініційованих Президентом, не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники.

М.Азаров також заявив, що зміни до державного бюджету 2012 року для реалізації соціальних ініціатив Президента уряд України підготує на початку квітня.

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Прокуратура пред’явила позов до Тимошенко про відшкодування 19,5 млн грн збитків

Органи прокуратури в рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» пред’явили позов до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко про відшкодування 19,5 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Киві повідомив заступник генерального прокурора України Євген Блажівський.

За його словами, сьогодні Ю.Тимошенко та її захисники завершили ознайомлення з матеріалами справи щодо ЄЕСУ.

«Сьогодні обвинуваченням Ю.Тимошенко та її захисникам вручено повністю всі копії матеріалів справи в 71 томі», - сказав він, зауваживши, що на даний час слідчі закінчують розгляд клопотань у цій справі і вона буде направлена до прокуратури Харківської області.

«Також в цій справі заявлено позов про відшкодування збитків, а це 19,5 млн грн. Сума розкрадання, щоб ви розуміли, дорівнює мінімальній пенсії 600 тис. пенсіонерів», - зазначив Є.Блажівський, сказавши, що у даній кримінальній справі мова йде про розкрадання бюджетних коштів і ухилення від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов’язав екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів С.Власенка і Андрія Кожем’якіна ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

Якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони, згідно з законодавством, будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

Згідно з рішенням суду, їм всім буде вручено копію матеріалів.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

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Кабмін затвердив низку заходів для виплати компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України ухвалено рішення про організацію низки заходів для проведення компенсаційних виплат за вкладами Ощадного банку СРСР.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Так, згідно з повідомленням, ухвалено рішення об проведення актуалізації даних інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян». Також планується організація інформаційних заходів для населення, направлених «на підтримку здійснення виплат установами «Ощадбанку»».

Крім того, будуть проведені зустрічі з представниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності з питань надання знижок громадянам України, які отримають компенсаційні виплати, при здійсненні ними безготівкових розрахунків з використанням платіжних карт «Національна карта», емітованих «Ощадбанком», за придбані товари, роботи і послуги.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, в рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР в сумі 1 тис. грн, тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати здійснював уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд грн. Компенсації повинні бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в сумі близько 122 млрд грн.

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ЕКСКЛЮЗИВ: «Антонов» має намір випускати літаки Ан-70 на Воронезькому авіазаводі

Український Державний авіабудівний концерн «Антонов» і російська «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) мають намір почати випуск літаків Ан-70 на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАСО).

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Він відзначив, що таке рішення ухвалене 25 березня в результаті переговорів керівництва ДАК «Антонов» і «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК).

«Ми з Воронежем робитимемо Ан-70 на Воронезькому заводі (ВАСО). Таке рішення ухвалене», - сказав Д.Ківа.

Він відзначив, що робота з підготовки до випуску літака почнеться найближчим часом.

«Починаємо роботу ми буквально негайно. Роботу з передачі документації, намічаємо і узгоджуємо графік робіт. З четверга вже експерти починають консультації», - сказав Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 р. генеральний конструктор ДП «Антонов» Д.Ківа заявляв, що остаточної угоди з російською «Об'єднаною авіабудівною корпорацією» про виробництво літака Ан-70 в Росії поки що не досягнуто.

За його словами, спочатку планувалося, що складати Ан-70 будуть на ульянівському підприємстві «Авіастар», проте потім розглядалися самарський «Авіакор» і воронезький ВАСО.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів щодо доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з'явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол про відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.

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«1+1» і «Медіа Група Україна» створять об'єднаний сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс»

Група компаній «1+1» і Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» одержали дозвіл Антимонопольного комітету України на створення спільного сейлс-хауса.

Про це йдеться у спільному прес-релізі компанії «1+1», переданому агентству УНІАН.

«Ми ухвалили рішення об'єднати наші зусилля і можливості, щоб посилити позиції кожної зі сторін і вплинути на зростання рекламного ринку. Я переконаний, що спільно з Медіа-холдингом «Медіа Група Україна» ми зможемо запропонувати максимально ефективні рішення для рекламодавців», - йдеться у повідомленні з посиланням на генерального директора Групи компаній 1+1 Олександра Ткаченка.

У свою чергу, генеральний директор Медіа-холдингу «Медіа Група Україна» Федір Огарков із цього приводу сказав: «Об'єднання із сильним гравцем у єдиний сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс» – це перехід на вищий рівень бізнесу. У нинішніх реаліях конкурентного ринку, об'єднавшись, ми маємо можливість допомогти ринку зростати, а клієнтам – дати збалансоване рекламне рішення».

Сейлс-хаус «Студія Медіа Альянс» матиме ексклюзивні права на продаж рекламного часу на телеканалах, що входять до Медіа-холдингу «Медіа Група Україна» і Групи компаній «1+1». Всі учасники ринку можуть скористатися інструментом RedButton (redbutton.pluses.com.ua), щоб оцінити ефективність рекламної пропозиції нового сейлс-хауса.

Комерційний директор Групи компаній 1+1 Дмитро Лисицький заявив: «Ми хочемо, щоб «Студія Медіа Альянс» стала прикладом клієнтоорієнтованості для нашого рекламного ринку. І вже зараз ми хочемо заявити про першу акцію – перші 20 клієнтів «Студії Медіа Альянс» одержать спеціальну базову ціну – 1600 грн за пункт рейтингу».

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УНІАН