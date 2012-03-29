Курс НБУ на 29.03.2012

Офіційний курс НБУ на 29.03.2012 100 USD - 798.5700 (на 28 березня - 798.5700) 100 EUR - 1065.0528 (на 28 березня - 1064.7334) 10 RUR - 2.7457 (на 28 березня - 2.7588)

Офіційний курс НБУ на 29.03.2012 100 USD - 798.5700 (на 28 березня - 798.5700) 100 EUR - 1065.0528 (на 28 березня - 1064.7334) 10 RUR - 2.7457 (на 28 березня - 2.7588) Облікові курси банківських металів на 29.03.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 133920.19 (на 28 березня - 135277.76) 961 XAG 10 Срібло - 2589.76 (на 28 березня - 2636.08) 962 XPT 10 Платина - 130965.48 (на 28 березня - 132642.48) 964 XPD 10 Паладій - 52226.48 (на 28 березня - 53424.33)

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