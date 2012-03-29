Європарламент хоче посилити економічні санкції проти Білорусі

Європарламент рекомендує Раді ЄС посилити режим обмежувальних заходів до Білорусі та ввести цільові економічні санкції проти республіки у зв'язку з приведенням у виконання смертних вироків щодо Дмитра Коновалова та Владислава Ковальова, засуджених у справі про теракт в мінському метро.

Про це йдеться в проекті резолюції законодавчого органу Європейського союзу, яку подали на голосування у четвер, 29 березня.

Європарламент «закликає Раду ЄС взяти до уваги нещодавні зміни в дипломатичних відносинах ЄС і Білорусі і подальше погіршення ситуації в галузі прав людини та основних свобод в країні і, виходячи з цього, прийняти рішення про подальші обмежувальні заходи, в тому числі цільові економічні санкції», відзначається в документі.

У ньому також вказують, що даний крок є відповіддю на відмову Мінська помилувати Коновалова і Ковальова і на вигнання з республіки голови представництва ЄС і посла Польщі.

Крім того, члени Європарламенту знову рекомендують Білорусі «негайно звільнити всіх політичних ув'язнених» і заявляють про готовність Євросоюзу надавати фінансову і політичну підтримку зусиллям білоруського громадянського суспільства, незалежним ЗМІ та неурядовим організаціям, що працюють для розвитку демократії в країні, передає ІТАР-ТАСС.