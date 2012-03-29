ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» у публікації «Чорноморнафтогаз» закупить труби у маловідомої фірми» пише: «Чорноморнафтогаз» не змінив своєї традиції - віддав великий тендер компанії «Райагробуд-перспектива», яка цього разу повинна за 150 млн грн поставити сталеві труби. Раніше ця маловідома компанія поставляла «Чорноморнафтогазу» і комп'ютери, і хімію, і навіть вконувала бурові роботи...

http://delo.ua/business/chernomorneftegaz-zakupit-truby-u-maloizvestnoj-firmy-175527/

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Також «Діло» у публікації «АМКУ вирішив з'ясувати причини зростання цін на бензин» пише: Антимонопольний комітет спільно з Міненерговугілля почав розслідувати підвищення цін на бензин. Якщо чиновники визнають їх необґрунтовано завищеними, імпортерів чекатиме штраф...

http://delo.ua/business/amku-reshil-vyjasnit-prichiny-rosta-cen-na-benzin-175529/

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«Діло» у публікації «Чому в Україні низька продуктивність праці» пише: Україна займає одне з найнижчих місць у Європі за показниками продуктивності праці. Головні причини - неефективні бізнес-процеси, бюрократія і дублювання функцій...

http://delo.ua/education/pochemu-v-ukraine-nizkaja-proizvoditelnost-truda-175523/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Аудит проведуть повз перевірки», в якому пише: в Партії регіонів пропонують цікаву схему роботи податківців і бізнесу - замінити планові податкові перевірки подачею звітності, підтвердженої аудиторськими компаніями, які відібрані Державною податковою службою. Бізнесу ця схема пропонується як добровільна. Дуже мало компаній захочуть зв'язуватися з аудиторами, залежними від ДПС, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1903355

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Справа на мільйони», в якому пише: в Службі безпеки України та Генпрокуратурі оголосили, що протягом п'яти днів передадуть до суду справу про ухилення Юлією Тимошенко від сплати податків в період керівництва компанією ЄЕСУ. У слідчих органах стверджують, що Тимошенко і її захисники завершили ознайомлення з матеріалами справи. Захист Тимошенко спростовує цю інформацію, звинувачуючи слідчого в порушенні закону, але визнає, що зупинити передачу справи процесуально неможливо...

http://www.kommersant.ua/doc/1903170

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Пенсії пообіцяли зростання» пише: віце-прем'єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пообіцяв, що в разі реалізації президентських соціальних ініціатив вже з травня пенсії 9 млн пенсіонерів підвищаться на 103,6 грн...

http://finance.eizvestia.com/full/pensiyam-poobeshhali-rost

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Екзотика пролетіла», в якому пишуть: цього літа українські авіакомпанії будуть інтенсивніше літати в Росію і Європу, рідше - в екзотичні країни. Євро-2012 обіцяє підвищений попит і на внутрішньоукраїнських маршрутах. Проте розширювати флот компаніям вдається поки не так швидко, як того вимагають темпи зростання ринку...

http://markets.eizvestia.com/full/ekzotika-proletela

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Газета «Сьогодні» у публікації «Огризко впевнений, що Україна даремно вивезла уран» пише: "Здавши цей уран, ми добровільно покинули групу приблизно 35-40 країн світу, які працюють у цьому напрямку. Ми обмежили свої можливості в цій сфері», - вважає екс-міністр закордонних справ...

http://www.segodnya.ua/news/14353082.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Найбільше корупціонерів знайшлося в Партії регіонів» пише: глава МВС заявив, що серед депутатів, які притягувалися до відповідальності за корупцію, більшу частину складають представники ПР...

http://www.segodnya.ua/news/14353092.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Обережно, «Укриття» на ЧАЕС готують до «розрізання стрічки» пише: ЧАЕС готується до зустрічі з Президентом. І хоча будівництво нового «Укриття», за його словами, має розпочатися 26 квітня, можна вважати його таким, що вже почалося. Важливо, щоб після розрізання стрічки все йшло своєю чергою, без ексцесів і традиційної крадіжки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/123480

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Держпрограма кредитування малого бізнесу більше не поширюється на сферу торгівлі» пише: тепер в РФ пріоритет віддається виробництву, а також компаніям, які зможуть довести свою інноваційність...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1576770/za_gosschet_ne_torgovat

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Також «Ведомости» у публікації «Шувалова і Шойгу чекають в регіонах» пишуть: надуспішний бізнес сім'ї першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова може стати приводом його відходу з органів виконавчої влади. Швидше за все, він очолить придуману Сергієм Шойгу корпорацію з розвитку Сибіру і Далекого Сходу. Сам Шойгу - найбільш ймовірний кандидат на пост підмосковного губернатора...

http://www.vedomosti.ru/career/news/1576775/chuvstvo_biznesa

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Видання «Известия» в публікації «Регіони змусять крутитися на вільному ринку» пише: такий висновок випливає зі звіту про діяльність уряду РФ на 2011 рік...

http://izvestia.ru/news/520106

(УНІАН)