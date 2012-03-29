Польща вважає своїми найважливішими партнерами Німеччину та США – глава МЗС

Варшава. Польська влада вважає найважливішими своїми закордонними партнерами Німеччину та Сполучені Штати Америки.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив у четвер глава міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський, презентуючи у Сеймі засади польської зовнішньої політики на 2012-2016 роки.

Він відзначив, що польська влада готова підтримувати німецькі ініціативи, спрямовані на зміцнення об’єднуючого 27 держав Євросоюзу.

«Ми хочемо разом діяти задля сильного Євросоюзу. Так як я декларував німецьким друзям під час промови у Берліні: якщо включите нас у процес ухвалення рішень, можете розраховувати на підтримку Польщі», - сказав польський міністр.

Він зауважив, що Німеччина відіграє ключову роль з «25% пакетом ЄС», але не домінуючу, й потребує для реалізації своїх ідей підтримки інших учасників європейського об’єднання.

«Ми раді, що американські фірми досліджують польські запаси сланцевого газу. Хлібом та сіллю зустрінемо на наших землях перше стаціонарне відділення американських військ», - сказав міністр, назвавши США найважливішим позаєвропейським партером поляків.

Він відзначив, що Польща готова реалізувати польсько-американський договір створення європейської системи протиракетної оборони (ПРО).

Р.Сікорський також назвав важливою співпрацю поляків з Францією, Швецією, Іспанією та Італією, висловивши жаль, що Великобританія не є такою активною в ЄС, якби хотілося.

За його словами, польська влада планує також зміцнювати співпрацю в рамках Вишеградської групи та з іншими державами Східної Європи, які входить та не входять в ЄС.