Клюєв констатував позитивну динаміку українсько-американських відносин

Українська сторона зацікавлена в подальшому розвитку стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ сьогодні в ході зустрічі з послом США Джоном ТЕФФТОМ в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.Клюєва.

«Мені приємно констатувати позитивну динаміку українсько-американських відносин», - сказав він.

Учасники зустрічі обговорили ряд питань двостороннього співробітництва, в тому числі, у сферах міжнародної безпеки, інвестицій, торгівлі та енергетики.

А.Клюєв поінформував американського дипломата про нову роль Ради національної безпеки і оборони України.

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