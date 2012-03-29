Завтра у Брюсселі відбудеться перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Брюссель. Завтра, 30 березня, у Брюсселі відбудеться перший етап парафування угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

Він зазначив, що з європейського боку угоду парафуватимуть директор Департаменту відносин із Західними Балканами, «Східним партнерством» та Росією Європейської служби зовнішніх дій Мирослав Лайчак та директор Генерального директорату «Торгівля» Пітер Балаш, а з української – заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін та урядовий уповноважений Валерій П’ятницький.

Як повідомив співрозмовник агентства, завтра сторони планують парафувати 170 сторінок політичної частини угоди про асоціацію, а також першу та останню сторінки торговельної угоди. Дипломат пояснив це тим, що технічна робота з вичитування тексту торговельної частини угоди ще не завершена. «Для остаточного завершення, зокрема юридичної перевірки, потрібно ще пару місяців», - сказав співрозмовник агентства. Він також зазначив, що європейська сторона вирішила не відкладати більше парафування угоди, не зважаючи на те, що технічна робота остаточно не завершена, а з метою підтримати процес укладання угоди з Україною. «Це також сигнал доброї волі з боку Європейського Союзу і це те, що ми вважаємо позитивним меседжем усім проєвропейським силам в Україні про те, що ЄС виконує свої зобов’язання», - сказав співрозмовник агентства. Він також ще раз наголосив, що парафування є виключно технічною процедурою, яка свідчить про завершення переговорів та згоду сторін з текстом документа. Що ж до підписання та ратифікації, то, за словами дипломата, це буде можливо за умови виконання Україною низки політичних вимог, які були сформульовані на грудневому самміті Україна – ЄС в Києві. Серед таких вимог дипломат назвав дотримання принципу верховенства права, забезпечення незалежності судової системи, відмову від вибіркового правосуддя та політично мотивованих судових процесів, проведення чесних та вільних виборів, а також конституційної реформи.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про угоду про асоціацію у грудні 2011 року. Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

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