Анонс на 30 березня

* Прес-конференція віце-прем'єр-міністра України - міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. Прес-конференція відбудеться перед початком розширеного засідання Колегії Міністерства охорони здоров'я України на тему: «Підсумки діяльності в 2011 році, завдання з реформування і перспективного розвитку охорони здоров'я».

* Прес-конференція на тему: "Угода про асоціацію: скільки ще кроків від парафування до підписання?». Організатор - Громадська експертна Рада при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. Учасники: Олег Рибачук, голова Громадської експертної ради, керівник ГО "Центр UA", Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, Валерій Чалий, заст.ген.директора Центру Разумкова; Ірина Геращенко, голова підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.

* Відбудеться наукова конференція «Національні стратегії в епоху глобальних трансформацій», присвячена 20-й річниці Національного інституту стратегічних досліджень. Учасники: директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв, глава АПУ Сергій Льовочкін, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова, перший директор НІСД (1992-1996), академік НАН України Сергій Пирожков.

* Круглий стіл на тему: «Підготовка до старту літнього туристичного сезону: проблеми і перспективи національного та регіонального турбізнесу». Учасники: Руслан Крамаренко, заступник голови КМДА; Микола Маринов, заступник міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим, Олександр Новиковський, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу, Олег Пікерський, заст.голови Всеукраїнської асоціації туроператорів; Євген Самарцев, голова Ради з питань туризму і курортів.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії, члени Комісії: Дмитро Григор'єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Відбудеться всеукраїнські збори уповноважених представників громадян, які проживають у гуртожитках, Всеукраїнського союзу безквартирних офіцерів, які постраждали від будівельних афер інвесторів, громадських правозахисних організацій на тему: «Воля громади - закон для влади» Ініціатор - ВГО «Асоціація жителів гуртожитків України».

* Прес-конференція на тему: "Чи встигають в Україні зі встановленням обов'язкових паркоматів до 1 квітня?». Учасники: Олександр Ігнатенко, начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіон Україні; Денис Салобаєнко, заст.директора КП "Київпарктранссервіс"; Ярослав Погребняк, начальник служби паркування КП "Київпарктранссервіс" та ін.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у громадському обговоренні Національного плану дій із впровадження міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

* Відбудуться святкові заходи з нагоди Дня працівників геології, геодезії та картографії. Передбачено участь голови Державної служби геології та надр України Едуарда Ставицького, представників АП, КМУ, Мінприроди та ін. У рамках святкування заплановано спілкування з журналістами.

* У м. Обухів Київської області відбудуться урочистості з нагоди 30-річного ювілею виробничої діяльності ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» - найбільшого підприємства целюлозно-паперової індустрії України. Відбудеться здача в експлуатацію першого виробничого комплексу на 100 тис. тонн картону.

* КП «Київський метрополітен» проведе День відкритих дверей. Відвідувачам запропонують бліц-презентацію діяльності столичного метро, ​​екскурсію по підземних об'єктах станцій, а також відповіді на всі питання по роботі метрополітену.

* Проводиться акредитація на захід, присвячений питанням створення і розвитку бізнесу в мережі Інтернет. «Формула сайту» - цикл безкоштовних семінарів, організований компанією «1С-Бітрікс» за участю лідерів українського Інтернет-ринку.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63