Курс НБУ на 30.03.2012

Офіційний курс НБУ на 30.03.2012 100 USD - 798.6700 (на 29 березня - 798.5700) 100 EUR - 1059.9948 (на 29 березня - 1065.0528) 10 RUR - 2.7272 (на 29 березня - 2.7457)

Офіційний курс НБУ на 30.03.2012 100 USD - 798.6700 (на 29 березня - 798.5700) 100 EUR - 1059.9948 (на 29 березня - 1065.0528) 10 RUR - 2.7272 (на 29 березня - 2.7457) Облікові курси банківських металів на 30.03.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 132239.79 (на 29 березня - 133920.19) 961 XAG 10 Срібло - 2538.97 (на 29 березня - 2589.76) 962 XPT 10 Платина - 131061.75 (на 29 березня - 130965.48) 964 XPD 10 Паладій - 51753.82 (на 29 березня - 52226.48)

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